Endurance, a Città di Castello, grande attesa per la tappa del circuito Fise e Coppa Italia e circuito Masaf 2025

Città di Castello torna a far parlare di sé con la gara internazionale di endurance che si disputerà al Caldese Horse Academy il 31 maggio prossimo e a seguire il 1 giugno con le gare del circuito MASAF e nazionali. In un centro ippico che da sempre ha ospitato eventi di endurance, cresce l’attesa per l’importante appuntamento con la tappa del Circuito FISE e Coppa Italia nonché della sempre gettonata MASAF, il cui circuito segue il calendario FISE già dallo scorso anno.

Città di Castello, incastonato nel cuore d’Italia, è un luogo in cui la tradizione del cavallo ha radici profonde e ben radicate da decenni. Situato nella parte umbra dell’Alta Valtiberina, dunque nella parte più a nord della regione, al confine tra Toscana e Marche, è un comune che naturalmente diventa destinazione d’eccellenza per gli eventi sportivi come la citata tappa, evento di portata internazionale destinato a promuovere anche l’immagine del territorio a 360 gradi.

“L’ingrediente fondamentale – dichiarano gli organizzatori – va sicuramente ricercato nello straordinario contesto naturale e nella comunità locale che sostiene con entusiasmo queste iniziative. L’endurance in particolare, trova qui una delle sue espressioni più autentiche, attirando ogni anno nuovi appassionati e confermando il legame speciale tra il territorio e i cavalli.”

A confermare le indiscusse qualità del territorio ospitante l’evento, sono gli stessi promotori ovvero la presidente del C.R. FISE Umbria Mirella Bianconi, l’omologo Antonio Grasso ed il gestore del centro ippico ospitante Billy Lombardi, figure che avremo il piacere di ascoltare direttamente in occasione dell’attesa kermesse.

“La macchina organizzatrice si è messa in moto per allestire una due giorni di livello qualitativo e presenze importanti per riportare al centro dell’attenzione internazionale, Città di Castello ed il comprensorio altotiberino da sempre terra di cavalli e appassionati delle competizioni equestri a vari livelli”, sottolinea la Presidente del Comitato Regionale, FISE Umbria, Mirella Bianconi.