Encomio a Luigi e Caterina per un gesto di vita a Palinuro

La città celebra il salvataggio di un turista in arresto

Gigi Gnaspini e Caterina Del Bene sono stati premiati dall’amministrazione comunale con un encomio pubblico per aver salvato la vita a un uomo colto da infarto a Palinuro. Si tratta di un comunicato stampa diffuso dal Comune, che evidenzia come l’azione dei due sia stata straordinaria e abbia emozionato tutta la comunità tifernate.

Il maestro infermiere, con 34 anni di esperienza nell’Usl Umbria 1, e la studentessa di 22 anni, laureanda in Scienze Infermieristiche, hanno affrontato 28 minuti di rianimazione sul turista di 48 anni, mantenendo costante il circolo sanguigno.

Il sindaco Luca Secondi ha sottolineato l’eccezionale valore del gesto, definendolo una testimonianza di dedizione e professionalità, mentre il vice sindaco Bernicchi ha evidenziato l’orgoglio della comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di dirigenti sanitari, famiglie, amici e figure culturali locali come il compositore Salvatore Sciarrino e l’attore Paolo Granci. Luigi e Caterina hanno descritto le fasi del soccorso con grande emozione, ricordando la paura, la concentrazione e la gioia nel vedere il turista salvarsi senza complicazioni.

Il dirigente infermieristico Marco Zucconi ha lodato la capacità di risposta immediata e la professionalità dei due, evidenziando l’importanza della formazione in basic life support.

Il direttore del presidio ospedaliero Silvio Pasqui ha sottolineato il valore dell’etica della responsabilità, che ha guidato i soccorritori nell’emergenza. La vicenda risalta come esempio di impegno civile e attenzione alla vita, confermando quanto l’addestramento e la preparazione possano fare la differenza anche in situazioni improvvise e drammatiche.