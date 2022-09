Search for: Search Button

Emergenza alluvione Marche, missione a Cantiano per Altotevere senza frontiere

È stato un fine settimana di intensa attività per l’associazione “Altotevere senza frontiere”. Una squadra di volontari dell’associazione ha preso parte a una missione nelle aree flagellate dalla terribile alluvione che ha coinvolto nei giorni scorsi diverse zone delle Marche e dell’Umbria.

A Cantiano, il paese più colpito dalla calamità naturale, intere strade sono state invase da un mare di fango che si è trascinato via oggetti, ricordi, automobili, interi piani di abitazioni, infrastrutture, attività economiche create con anni di lavoro e di sacrifici. L’acqua ha superato in alcuni punti i 2 metri di altezza.

Attrezzati con guanti, pale e buona volontà, i volontari di Altotevere senza frontiere si sono messi a disposizione per liberare dal fango e sgomberare da mobili e oggetti danneggiati alcuni locali del centro storico, collaborando con molte altre associazioni e volontari che, soprattutto nella giornata di domenica, sono accorsi da diverse parti del centro Italia per dare una mano. Un modo per offrire un aiuto concreto, ma anche per porgere la propria vicinanza alla popolazione in un momento di grande difficoltà, anche a livello emotivo. Fortunatamente, a Cantiano e nelle zone limitrofe l’alluvione non ha fatto vittime, ma i danni sono stati ingentissimi e ripartire sarà una grande sfida.

“Nello stringerci intorno alla popolazione colpita dalla violenta alluvione – afferma l’associazione – auspichiamo, d’ora in poi, una maggiore prevenzione del dissesto idrogeologico sul territorio e una maggiore attenzione alla questione dei cambiamenti climatici”.

Nei giorni scorsi, inoltre, i volontari hanno assistito una famiglia dei dintorni di Città di Castello che, sempre a causa del maltempo, ha visto il piano seminterrato della propria abitazione invasa da circa mezzo metro di acqua e fango.

Per chi volesse partecipare agli aiuti dell’emergenza alluvione Marche, il Comune di Cantiano ha avviato la raccolta fondi “Insieme per Cantiano”, per sostenere le necessità più urgenti del tessuto socioeconomico, cui si può contribuire donando all’IBAN IT70Y0538768240 000042012601.

Tutte le prossime iniziative di Altotevere senza frontiere saranno comunicate tramite i canali social (Facebook, Instagram) e il sito ufficiale www.altoteveresenzafrontiere.it.