Elezioni Città di Castello, Depositate le liste di Luciana Bassini

Cinque liste , 106 candidati sosterranno la candidatura a sindaco di Luciana Bassini in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021: sono «Civici per Città di Castello»; «Unione civica tifernate», «Movimento 5 Stelle», «Castello Cambia» e «Sinistra Civica Progressista». Uno schieramento fra civismo e formazioni politiche più strutturare, che ha visto scendere in campo fra l’altro alcuni consiglieri comunali in carica, esponenti delle associazioni e imprenditori, insieme a tanta gente comune.

I candidati per la carica di consigliere comunale 106, di cui la metà circa sono donne (in totale sono 50).

Fra i capolista c’è Filippo Schiattelli per «Unione civica Tiferno»; Massimo Dottorini per «Civici per Città di Castello»; Christian Biagini per «Sinistra civica Progressista»

Roberto Colombo «Castello Cambia» e Anna del Buono d’Ondes per «Movimento 5 Stelle».

Novità ed esperienza i criteri con cui sono state composte per costruire «l’altra Città di Castello», quella che finora è rimasta a guardare dice Luciana Bassini presentando il suo schieramento. «Pensiamo di aver raggiunto un equilibrio tra esperienza amministrativa necessaria a governare bene e in autonomia dai tecnici e tifernati che con le loro professioni e con il volontariato stanno già dando un contributo alla città – ha detto – A questi candidati è affidato un compito più difficile: costruire con sensibilità ed esigenze finora non ascoltate l’altra Città di Castello, inclusiva e dialogante, con PIÙ COMPETENZA, PIÙ CONCRETEZZA, PIÙ RISULTATI… INSIEME».