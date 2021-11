Eduscopio, istituti scolastici tifernati ai vertici nelle graduatorie

Grande soddisfazione per i dati pubblicati da Eduscopio della Fondazione Agnelli che vedono l’Istituto Franchetti-Salviani e il Liceo Plinio il Giovane di Città di Castello ai vertici della classifica dei migliori Istituti scolastici in Umbria, rispettivamente al primo posto tra gli istituti ad indirizzo tecnico ed economico e al secondo fra i Licei classici.

Fonte: Ufficio stampa, comune di Città di Castello

“Le graduatorie pubblicate – precisa l’assessore alle Politiche Scolastiche, Letizia Guerri, collocano con punteggi ottimi i nostri istituti cittadini, confermando la validità dell’offerta scolastica e formativa a vari livelli ed indirizzi. Un risultato importante merito del grande lavoro, impegno e passione di tutti coloro che vivono il “pianeta scuola”, dirigenti, docenti, personale non docente ma anche ragazzi e famiglie che inorgoglisce tutti noi.

Dati e statistiche che raccontano di un’offerta scolastica, quella tifernate, di primissimo livello in tutta l’Umbria che fanno ben sperare per il futuro e che fungono da ulteriore stimolo per le Istituzioni ad ogni livello Comune in testa, ad andare avanti sulla strada intrapresa di continua sinergia e collaborazione”.