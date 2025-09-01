Due angeli custodi premiati dal Comune di Città di Castello

1 Settembre 2025 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Due angeli custodi premiati dal Comune di Città di Castello

Sindaco celebra gesto eroico di infermiere e studentessa

Mercoledì 3 settembre, alle 11 nella sala del consiglio comunale di piazza Gabriotti, il sindaco Luca Secondi premierà due nuovi “angeli custodi”: Luigi Gnaspini, infermiere del Distretto Alto Tevere dell’Usl Umbria 1, e Caterina Del Bene, studentessa al terzo anno di Scienze Infermieristiche. Il riconoscimento arriva dopo il loro intervento salvavita, lo scorso 21 agosto a Palinuro, su un uomo di 48 anni colto da infarto mentre si trovava in vacanza.

Durante la cerimonia pubblica, il primo cittadino consegnerà ai due tifernati una targa celebrativa, simbolo di gratitudine e orgoglio della comunità. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di incontrare persone che, con competenza e passione, dimostrano un impegno umano straordinario: “Questi gesti raccontano la normalità eroica della nostra città, fatta di attenzione e amore per il prossimo”, ha spiegato Secondi.

Luigi e Caterina, insieme a un odontoiatra, hanno praticato manovre di rianimazione per circa mezz’ora, riuscendo a mantenere in vita il villeggiante fino all’arrivo dei soccorsi medici. Il loro intervento segue quello di un’altra infermiera tifernate che pochi giorni prima aveva salvato una donna di 65 anni in arresto cardiaco a Torrette di Fano, dimostrando come la professionalità e il coraggio della comunità sanitaria tifernate si esprimano ovunque, anche lontano da casa. L’estate 2025 si chiude così con due storie di generosità e dedizione, capaci di rendere la città fiera dei propri cittadini.

