Dramma sociale ed umano per alcolista tifernate, scappa da casa, ritrovato

In questo periodo di pandemia, il covid non fa solo morti e malati, ma “uccide” anche l’anima delle persone. E’ il caso di un uomo, del Tifernate, già affetto da seri problemi di alcolismo che, causa lock down, zone rosse, coprifuoco e limitazioni, ha visto aggravarsi la propria condizione economica, ha deciso di allontanarsi da casa senza dar più notizia di sé.

Era fuggito dall’azienda dove è impiegato e da lì non se n’era saputo più niente.

Solo in tarda serata, ieri, la squadra volante del commissariato di Città di Castello – diretto da dottor Santoro – lo ha intercettato in un parcheggio fuori le mura storiche della città, cercava di nascondersi in un’auto in sosta.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto, anche per ottenere da questo le giustificazioni della sua presenza in strada in considerazione del cosiddetto “coprifuoco”.

E la polizia si è accertata che c’era stata una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. A seguito della denuncia presentata dai familiari presso la Stazione dei Carabinieri, è stata attivata anche la procedura prevista presso la Prefettura di Perugia.

Gli operatori hanno poi provveduto all’affidamento dell’uomo ai parenti per le cure del caso.