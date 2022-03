Chiama o scrivi in redazione

Doveva lasciare il territorio nazionale, ma è stato identificato a Morra

Nel pomeriggio di venerdì 4 marzo i Carabinieri della Stazione di Trestina hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di nazionalità marocchina.

Fonte Ufficio Stampa

Carabinieri

Era da poco passato mezzogiorno, quando al 112 sono arrivate chiamate che segnalavano la presenza di una persona sospetta, che si aggirava nell’abitato della frazione Morra. Immediatamente inviata sul posto una pattuglia della Stazione di Trestina, è stato individuato il giovane, il quale era privo dei documenti di identificazione.

Accompagnato presso la caserma di Città di Castello, sono state avviate le procedure di identificazione che prevedono l’acquisizione delle impronte digitali ed il confronto con quelle presenti nelle banche dati. I Carabinieri sono risaliti alle generalità dell’uomo, risultato di nazionalità marocchina, con a carico un ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso nel mese di gennaio dal Questore di Pistoia.

È stato quindi avviato l’iter per l’esecuzione del provvedimento e lo hanno inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale.