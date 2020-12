Donati due nuovi televisori alla Residenza “G. Balducci”

Il grande cuore degli Umbertidesi torna ancora ad adoperarsi per la Residenza protetta ‘G.Balducci’. La struttura adesso può contare su due nuovi televisori, già in funzione nei saloni del centro di via dei Patrioti. La donazione è stata possibile grazie alla generosità e alla sensibilità di Claudio e Maria Luisa Burzigotti, proprietari del centro di riabilitazione polispecialistico ‘Fisiomedical’. Il Consiglio di amministrazione della ASP – Istituti riuniti di beneficenza, il direttore sanitario Dr. Carlo Porrozzi e tutto il personale della residenza ‘Balducci’ tengono a ringraziare di vero cuore la famiglia Burzigotti per il bellissimo gesto compiuto.