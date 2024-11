Dominici (Lega): Proietti ignora problemi su SP 105 a Verna

Il capogruppo della Lega in Consiglio provinciale, Giovanni Dominici, ha criticato il presidente della Provincia, Proietti, invitandolo a verificare le segnalazioni inviate alla sua casella di posta elettronica ufficiale, anziché ignorare i problemi che affliggono il territorio. Dominici ha sottolineato come l’assessore alle Frazioni del Comune di Umbertide, Francesco Cenciarini, abbia inoltrato una PEC a Proietti già da circa due mesi per segnalare criticità riscontrate lungo la SP 105 a Verna, specialmente in prossimità del ponte sul torrente Nestoro.Secondo quanto riportato da Dominici, l’installazione di un cantiere stradale e un semaforo temporaneo hanno causato, fin dal loro avvio, seri disagi alla viabilità nella zona. L’area è soggetta a continui ingorghi, con code che si formano quotidianamente e provocano rallentamenti non solo per i residenti, ma anche per i lavoratori e per gli studenti che percorrono quella tratta per raggiungere scuole e luoghi di lavoro. Dominici ha specificato che il semaforo installato nella zona non solo ha aumentato i tempi di attesa, ma ha comportato anche rischi per i pedoni, poiché con l’avvio dei lavori è stato temporaneamente rimosso il marciapiede. Tale modifica obbliga i pedoni a camminare pericolosamente a ridosso del traffico, esponendoli a rischi dovuti al passaggio ravvicinato di automobili, moto e mezzi pesanti.

Dominici ha evidenziato che in alcuni casi sono stati riscontrati anche malfunzionamenti nell’impianto semaforico, con tempi di attesa che hanno superato addirittura un’ora, prima che si riuscisse a ripristinare il normale flusso del traffico. Nonostante queste problematiche, dalla Provincia non è ancora giunta alcuna risposta formale alla segnalazione inviata, e Dominici teme che la mail inviata da Cenciarini sia stata semplicemente ignorata o lasciata in sospeso in qualche ufficio.

“Chi si candida a governare una Regione deve dimostrare di essere attento ai problemi quotidiani dei cittadini e capace di amministrare con serietà,” ha affermato Dominici, rivolgendosi direttamente a Proietti. “La Regione Umbria ha bisogno di amministratori che rispondano alle criticità, non di chi preferisce ignorare le segnalazioni o fare promesse senza soluzioni concrete.”

Il capogruppo della Lega ha poi espresso sostegno alla presidente uscente della Regione, Donatella Tesei, affermando che per garantire un buon governo e un’amministrazione attenta, è essenziale continuare a sostenere Tesei, mantenendo la sinistra, che secondo lui è più propensa ai “protagonismi” e alle “parole vuote,” all’opposizione.