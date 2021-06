Domenica torna l’appuntamento nel centro storico con Retrò

“Con il ritorno di Retrò, domenica 27 giugno il centro storico offrirà davvero una bella opportunità di passeggiare per Città di Castello e scoprire le curiosità che metteranno in vetrina i tanti espositori di antiquariato, oggettistica antica, rigatteria, hobby e collezionismo che stanno confermando la propria presenza da tutto il centro Italia”.

L’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti ricorda così l’appuntamento con la rassegna promossa dal Comune, che si svolgerà nell’area che comprende piazza Garibaldi e il tratto antistante di viale Vittorio Veneto, oltre a via Gramsci.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di transito e sosta veicolari (ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei mezzi di polizia) dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di domenica 27 giugno in piazza Garibaldi; via Gramsci nel tratto compreso tra l’intersezione con via S. Antonio e piazza Garibaldi; in viale Vittorio Veneto nel tratto che va dalla rotatoria che disciplina il traffico veicolare con viale Diaz, via de Cesare e via Lapi fino all’intersezione con via Labriola.

Per la chiusura di viale Veneto sarà istituita una viabilità alternativa secondo le seguenti modalità: chi proviene da viale Diaz o da via de Cesare con direzione sud procederà con senso di marcia via Lapi-viale Veneto, mentre chi proviene da viale Veneto con direzione nord potrà procedere con senso di marcia via Labriola-via Lapi.

I residenti e gli autorizzati che intendano accedere al rione San Giacomo o alla ZTL attraverso le vie interdette al traffico potranno raggiungere i luoghi di residenza e i parcheggi limitrofi con il seguente itinerario alternativo: viale Veneto-via Gramsci-via S.Antonio-via Mazzini-piazza Garibaldi-via degli Albizzini-via S. Bartolomeo.