Domenica 24 settembre la Transitalia Marathon arriva in Umbria

Domenica 24 settembre – Per un giorno Città di Castello sarà la capitale del mototurismo, con 450 appassionati di motori e dei viaggi in sella provenienti da tutto il mondo che faranno tappa nel centro storico. Accadrà domenica 24 settembre con l’arrivo dei partecipanti alla nona edizione della Transitalia Marathon, la manifestazione internazionale che attraverserà la Penisola lungo l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria, la Toscana e il Lazio, tra percorsi sterrati e strade in asfalto a contatto con le bellezze paesaggistiche e la ricchezza storica, culturale e artistica di alcuni dei territori più belli del centro Italia.

“Una grande ribalta per Città di Castello, che ospiterà una delle manifestazioni motoristiche più importanti e conosciute a livello internazionale”, afferma l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri, insieme all’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti, evidenziando “l’eccezionale occasione per i tesori naturalistici e storici della nostra città di mostrarsi agli occhi di appassionati di motori abituati a viaggiare nel mondo, che sanno riconoscere e apprezzare il valore e la bellezza di ciò che incontrano, e l’opportunità importante per la promozione turistica del nostro territorio di ospitare eventi che si svolgono in altre regioni e di poter lavorare in sinergia con un’organizzazione di alto livello, che parla a interlocutori di tutti i continenti”.

“Ecco perché ci presenteremo al meglio delle nostre possibilità, garantendo le condizioni idonee per il passaggio lungo strade del territorio comunale di tutti i partecipanti, che accoglieremo nello scrigno del nostro centro storico, tra le testimonianze culturali, artistiche e storiche per le quali Città di Castello è conosciuta in Italia e all’estero, contando di offrire ai nostri ospiti tanti buoni motivi per tornare”, sottolinea Guerri che ringrazia con l’assessore Braccalenti “coloro che hanno reso possibile questa importante occasione per la città, dall’organizzatore Nico Urbinati, con la moglie Noemi Izzo e tutto lo staff della manifestazione, fino a Luca Coltellini, che si è adoperato per favorire l’arrivo in città della kermesse”.

In sella a moto maxienduro da viaggio superiori a 150 chilogrammi stradali, i centauri iscritti all’edizione 2023 della Transitalia Marathon raggiungeranno Città di Castello domenica attorno all’ora di pranzo, nella prima tappa che partirà da Rimini e si concluderà in piazza Matteotti. Gli appassionati tifernati avranno l’occasione unica di vedere dal vivo modelli tra i più belli e ammirati al mondo, nella cornice straordinaria del salotto buono della città letteralmente riempito di moto. Nel pomeriggio i partecipanti alla manifestazione avranno l’opportunità di passeggiare nel centro storico e di scoprirne i luoghi più caratteristici, prima di concludere la giornata a cena sotto il loggiato Gildoni.

Trascorsa la notte a Città di Castello, dove la disponibilità delle principali strutture alberghiere è stata saturata dalle prenotazioni degli iscritti, dello staff e degli accompagnatori, la comitiva ripartirà da piazza Gabriotti lunedì 25 settembre alle ore 8.00, con partenze scaglionate (tre moto ogni due minuti per evitare intralci alla regolare circolazione veicolare) che porteranno i 450 partecipanti a solcare piazza Matteotti e corso Vittorio Emanuele, prima di uscire sula viabilità comunale per attraversare Monte Santa Maria Tiberina e raggiungere la seconda tappa, prevista a Chianciano Terme. Da lì i protagonisti della manifestazione proseguiranno poi per Follonica e infine, mercoledì 27 settembre, torneranno nella riviera romagnola, con l’arrivo a Riccione. L’avventura sulle strade della Transitalia Marathon si svolgerà in concomitanza con la seconda edizione Transitalia Expo, la prima fiera outdoor internazionale di mototurismo che si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre a Rimini, presso piazzale Fellini. Punto d’incontro imperdibile per gli appassionati di mototurismo e non solo, l’esposizione ospita le principali aziende e case costruttrici del settore, che presenteranno le ultime novità in termini di motociclette, attrezzature e accessori, tra demo raid, workshop e altre attività che coinvolgeranno il pubblico di appassionati di tutte le età.

Per consentire il passaggio a Città di Castello dei motociclisti iscritti alla Transitalia Marathon, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 12.00 di domenica 24 settembre alle ore 08.00 di lunedì 25 settembre vieterà la sosta veicolare in piazza Costa. Dalle ore 12.00 di domenica 24 settembre alle ore 12.00 di lunedì 25 settembre saranno vietati transito e sosta veicolari (compresi gli autorizzati, con eccezione dei mezzi in urgenza ed emergenza) su piazza Fanti.

Dalle ore 12.00 di domenica 24 settembre alle ore 12.00 di lunedì 25 settembre sarà vietato il transito veicolare in via S.Apollinare, dall’ingresso del parcheggio interno del palazzo sito al civico 1,(compresi gli autorizzati, ad eccezione dei mezzi in urgenza ed emergenza). Dalla mezzanotte di domenica 24 settembre alle ore 11.00 di lunedì 25 settembre sarà vietata la sosta veicolare (compresi gli autorizzati) su piazza Gabriotti, dove sarà garantito un corridoio di percorrenza per poter accedere in via Cacciatori del Tevere per chi proviene da via della Pendinella. Dalle ore 6.00 alle ore 11.00 di lunedì 25 settembre, e comunque fino al termine del passaggio di tutti i motociclisti partecipanti alla manifestazione, sarà invertito il senso di marcia lungo su corso Cavour.