Discesa Internazionale del Tevere: Partenza dall'Umbria avventura

Discesa Internazionale del Tevere: Partenza dall’Umbria per un’avventura fluviale unica

Comincia la 45a edizione dell’evento che attraversa il fiume Tevere a piedi, in canoa e in bicicletta, partendo da Città di Castello il 25 aprile e arrivando a Roma il 1 maggio

Tutto è pronto in Umbria per ospitare la 45a edizione della Discesa Internazionale del Tevere, un evento unico che permette di attraversare il fiume Tevere a piedi, in canoa e in bicicletta. La partenza avverrà il 25 aprile da Città di Castello e l’arrivo è previsto a Roma il 1 maggio.

Durante questa avventura fluviale, le comunità che accoglieranno i partecipanti, insieme alle loro particolarità enogastronomiche territoriali, saranno Trestina, Badia Petroia, Umbertide, Ponte Pattoli e Pretola, oltre a Città di Castello. La Discesa, che quest’anno parte dal Canoa Club Città di Castello, è legata a diverse iniziative volte alla sostenibilità, come un dodecalogo sviluppato insieme al Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti zero (CRURZ) per la riduzione dei rifiuti durante i ristori lungo il percorso.

Gli organizzatori offrono anche il “passaporto tiberino”, un libro di credenziali da far timbrare presso diversi esercizi commerciali lungo il percorso. Inoltre, sono previste azioni di raccolta degli imballaggi di plastica dispersi lungo il fiume e attività di citizen science per il monitoraggio della biodiversità fluviale, denominate “TeveremolluschifantasticI”, in collaborazione con il museo Malaokos.

Durante il periodo dal 25 aprile al 1° maggio, i partecipanti avranno l’opportunità di seguire la grande via del fiume Tevere, guidati da esperti, sia a piedi, in bicicletta che in canoa o SUP. I principali enti territoriali umbri hanno dato il patrocinio alla manifestazione e sono state effettuate valutazioni di incidenza per preservare flora, fauna ed habitat fluviali lungo il percorso.

Come nelle edizioni passate, una bottiglia di vino umbro proveniente dal Festival dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine (Onlywine) sarà trasportata lungo il fiume fino a Roma. Questa bottiglia accompagnerà il tradizionale ristoro a base di fave e pecorino sotto Castel Sant’Angelo, a Roma, il 1° maggio.

Per ulteriori informazioni sulla 45a Discesa Internazionale del Tevere, che parte da Città di Castello e arriva a Roma, è possibile visitare il sito web www.tibertour.com. Questo evento offre un’esperienza indimenticabile, combinando avventura, enogastronomia e la scoperta di paesaggi unici lungo il fiume Tevere.