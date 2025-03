Diciannove spettacoli in cartellone terza edizione "Scuole a Teatro"

Iniziativa teatrale coinvolge studenti in tutta la città

È stata presentata nella Sala degli Accademici del Teatro degli Illuminati la terza edizione di “Scuole a Teatro”, una rassegna che vede protagonisti gli studenti del territorio, impegnati nella realizzazione di diciannove spettacoli teatrali. Il programma si aprirà martedì 25 marzo e si concluderà mercoledì 4 giugno, coinvolgendo scuole primarie e secondarie di I° e II° grado in una serie di rappresentazioni che vedono i ragazzi non solo come spettatori, ma come attori in scena.

L’iniziativa è stata introdotta da Michela Botteghi, assessore alla Cultura, e Letizia Guerri, assessore all’Istruzione, che hanno sottolineato l’importanza di avvicinare i giovani alle arti e alla cultura. “Non si tratta solo di portare gli studenti a teatro, ma di permettere loro di essere protagonisti del processo creativo, di esprimere se stessi attraverso la recitazione e di esplorare la cultura teatrale. È un’esperienza che arricchisce non solo il percorso formativo degli studenti, ma tutta la comunità”, hanno dichiarato.

Botteghi e Guerri hanno anche evidenziato come il sistema pubblico abbia il dovere di abbassare la soglia di accesso alla cultura. “In un’epoca in cui l’arte e la cultura devono essere sempre più inclusive, questa rassegna rappresenta una straordinaria occasione di partecipazione collettiva. È un momento di condivisione che permette a tutti di avvicinarsi a un’esperienza culturale di qualità”, hanno spiegato.

La manifestazione si svolgerà a partire dal 25 marzo, con la Scuola Secondaria di I° grado “Alighieri-Pascoli” che aprirà il sipario con lo spettacolo “La Commedia (Divina)”, una rivisitazione in chiave moderna del capolavoro di Dante Alighieri, per la regia di Enrico Paci. Il cartellone prevede una serie di appuntamenti che coinvolgeranno anche scuole come l’Istituto Comprensivo “A. Burri” di Trestina, la Scuola Primaria “La Tina”, il Liceo “Plinio il Giovane” e molte altre, fino a concludersi con la performance della Scuola “San Francesco di Sales” il 4 giugno, che presenterà lo spettacolo “Nonna, mi racconti una storia vera!”, liberamente tratto dal racconto di Anna Bologni.

Marta Minciotti, consigliere del CDA di SOGEPU, gestore del Teatro degli Illuminati, ha commentato: “Il teatro è un veicolo fondamentale per la crescita dei giovani. Quando attraverso l’arte teatrale riusciamo a coinvolgere i ragazzi, abbiamo centrato il nostro obiettivo. Questa rassegna non è solo un momento di spettacolo, ma anche una forma di educazione civica e artistica”.

Marta Boriosi, dirigente del Liceo Plinio il Giovane, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando la forte collaborazione tra le scuole e il territorio. “L’Amministrazione comunale ha saputo sviluppare un’importante rete che favorisce lo scambio tra scuole, ma anche con le realtà culturali locali. La possibilità di partecipare a questo progetto contribuisce a formare i giovani in modo completo, anche sotto il profilo artistico e sociale”.

Il programma degli spettacoli offre una grande varietà di proposte, pensate per coinvolgere non solo gli studenti, ma anche il pubblico cittadino. Ogni rappresentazione si distingue per originalità, con le scuole che mettono in scena adattamenti di grandi classici, come il “Mago di Oz”, “Il libro della Giungla” e “Pinocchio”, ma anche spettacoli più contemporanei e creativi, frutto dell’impegno dei ragazzi e dei docenti.