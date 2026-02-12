La Polizia individua il responsabile dopo l’attacco al corriere

La Polizia di Stato di Città di Castello ha individuato e denunciato un uomo ritenuto responsabile della violenta aggressione ai danni di una portalettere e, successivamente, del suo responsabile di filiale. L’episodio si è verificato durante la consegna di un pacco presso un’abitazione, quando il destinatario ha iniziato a lamentarsi del ritardo, passando rapidamente dalle proteste alle minacce.

La portalettere costretta a rifugiarsi nel mezzo aziendale

Secondo la ricostruzione del Commissariato, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento sempre più aggressivo, costringendo la lavoratrice a ripararsi all’interno del proprio veicolo per evitare ulteriori conseguenze. A quel punto la donna ha chiesto supporto alla filiale, che ha inviato sul posto il proprio responsabile.

Aggredito anche il responsabile della filiale

Nel tentativo di riportare la calma, il responsabile è stato a sua volta aggredito, riportando lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. La Polizia ha avviato immediatamente gli accertamenti, ricostruendo la dinamica dei fatti e identificando l’autore.