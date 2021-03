Dati covid incoraggianti dice sindaco di Castello, Bacchetta

“Anche i dati di ieri sono piuttosto incoraggianti, perché a fronte di 12 nuovi positivi abbiamo avuto ben 26 guariti”. E’ quanto ha comunicato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta, nel rilevare come “siano ormai otto i giorni consecutivi con numeri favorevoli, praticamente tutti con casi di guarigione nettamente superiori alle nuove positività, che comunque continuano a essere consistenti”. “Questa tendenza – ha osservato il primo cittadino – è un bel segnale, perché sta a testimoniare che le cose stanno lentamente, faticosamente, ma costantemente, migliorando ed è importante anche nell’ottica dell’indice Rt, dal quale dipende l’applicazione delle restrizioni nel nostro territorio comunale e nell’Alta Valle del Tevere”. A questo proposito, Bacchetta ha evidenziato che “si parla con insistenza della riapertura dopo Pasqua delle scuole primarie”, commentando: “sarebbe un traguardo davvero significativo, perché è giusto che i nostri bambini possano tornare in classe e ad avere la vita sociale alla quale hanno assoluto diritto”. “Certamente – ha puntualizzato il sindaco – tutto questo dovrà avvenire nella massima sicurezza possibile, con tutti gli accorgimenti necessari, nella consapevolezza che la seconda ondata della pandemia è stata più intensa e letale, ma soprattutto è stata caratterizzata dal fatto che ad essere colpiti sono stati moltissimi bambini e adolescenti, poi divenuti veicolo di trasmissione del virus”. Bacchetta è quindi tornato sulla vicenda del secondo punto vaccinale nella palestra dell’istituto Ippolito Salviani, confermando che “la prossima settimana sarà aperto e partiranno le vaccinazioni”. “In vista della vaccinazione di massa credo che sarà opportuno anche pensare ad ulteriori ipotesi che consentano di raggiungere l’obiettivo di vaccinare entro l’estate tutta la popolazione”, ha sottolineato il sindaco, che in questo contesto ha riferito della disponibilità potenziale anche dei locali di due discoteche del comprensorio. “I proprietari del Formula, i signori Muscinelli, ci hanno proposto la loro discoteca, un luogo molto ampio che metteremo a disposizione dell’Usl Umbria 1, alla quale spetta la valutazione circa la compatibilità dal punto di vista sanitario e funzionale dell’immobile”, ha detto Bacchetta, che ha aggiunto: “a questa disponibilità si aggiunge anche quella del Clover di Lama, che si trova in un altro comune, quello di San Giustino, la cui proprietà si è fatta avanti per supportare la vaccinazione di massa in un’ottica di sinergia tra territori comunali che sarebbe certamente importante”. “Sono segnali positivi, per i quali ringraziamo la grande generosità dei proprietari, che si mettono a disposizione a titolo gratuito”, ha rimarcato Bacchetta. Nell’auspicare che le operazioni di vaccinazione si possano svolgere nel modo più rapido e ampio possibile, il primo cittadino ha ricordato la comunicazione di ieri del commissario straordinario regionale per l’emergenza Coronavirus, Massimo D’Angelo, “con cui è stato sancito che d’ora in poi si procederà per fasce d’età”. “Credo sia la cosa più ragionevole, dato che è sempre complesso decidere quali categorie vaccinare e ci sono state molte polemiche in questi giorni”, ha evidenziato il sindaco. In conclusione Bacchetta ha rivolto “all’amico Silvio Pasqui, direttore dell’ospedale di Città di Castello, un caro saluto e il sincero augurio di una prontissima guarigione al pari di tutte le altre persone colpite dal Covid, specialmente quelle che si trovano in ospedale”. “Faccio una deroga alla riservatezza che ho sempre avuto per una persona come il dottor Pasqui che è sempre stata in prima linea nella battaglia al Covid, con grande impegno, grande passione, grande entusiasmo, grande senso di responsabilità e senso del dovere, innamorata com’è della sua città”, ha detto il sindaco.