Danza a Lama San Giustino eccellenza nella Formazione Coreutica

La Scuola di Danza Lama di San Giustino si afferma come un centro di formazione coreutica d’eccellenza nella Valtiberina, grazie a un corpo docente selezionato con attenzione e a una direzione attenta alle peculiarità di ciascun studente. L’offerta formativa di alto livello e ricca di opportunità per i giovani danzatori sta producendo risultati straordinari, come dimostrano i numerosi traguardi raggiunti nell’anno sportivo appena concluso.

Il sindaco Paolo Fratini, insieme all’assessore Milena Ganganelli e ai membri della giunta e della maggioranza, ha convocato una rappresentanza della scuola nella sala del Consiglio comunale di San Giustino il 19 agosto. Durante l’incontro, sono stati espressi i complimenti per la dedizione e la professionalità dimostrate nell’insegnamento della danza ai ragazzi del territorio.

L’evento è stato l’occasione per celebrare i successi di alcuni allievi. Lida Giaccioli, 15 anni, è stata ammessa alla Junior Company di Manon Bastardie a Biarritz, in Francia. Alessia Rebiscini, 17 anni, è stata accettata al The Bridge Contemporary diretto da Stefania Pigato a Vicenza. Sara Massini Alunni, 19 anni, è stata ammessa al corso per professionisti Art Factory International di Bologna. Giordano Polchi, 10 anni, ha superato l’audizione per i training della Royal Ballet School e frequenterà il corso a Livorno, dopo aver ricevuto una borsa di studio ad Andalo per la Summer School della Royal Academy of Dance e aver superato le selezioni di ‘Ita On Tour’, dove si esibirà a Rimini in aprile.

La presidente della scuola, Silvia Del Bene, e l’insegnante Catia Torrioli, definita “colonna portante” dall’assessore Crispoltoni, hanno espresso la loro gratitudine per il riconoscimento e hanno sottolineato che la danza viene praticata con rispetto per questa disciplina complessa e affascinante, che unisce tutte le arti. La scuola si impegna a sostenere sia chi intende intraprendere una carriera professionale nella danza, sia chi vuole viverla come parte del proprio percorso di vita.

Dal prossimo anno, la Scuola di Danza Lama di San Giustino si arricchirà ulteriormente, diventando sede del Funkastle Dance Project e specializzandosi nelle danze urbane, break dance e hip-hop, sotto la guida e la direzione artistica di Davide e Roberto del Gaia.