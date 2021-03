Da giorni prenotazioni bloccate per over 80, serve nuovo punto vaccinale

“Preoccupa il grido di allarme che arriva dal distretto dell’Ausl Umbria 1 dove da giorni gli over 80 che avrebbero diritto prioritario al vaccino anti Covid non riescono ad accedere alle prenotazioni”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Michele Bettarelli.

“Siamo al paradosso in Umbria – spiega Bettarelli – dove a fronte dei 98.735 vaccini consegnati non solo sono stati solamente 72.956 quelli somministrati. Ma gli over 80 non riescono ancora a prenotare la prima dose. Una Regione quindi che non riesce a smaltire neppure i vaccini che dovrebbe inoculare ma che invece di affrontare le criticità legate all’organizzazione e all’assenza di personale che stanno mettendo in crisi l’intero sistema, preferisce lamentare la carenza di dosi”.

“Quello che sta accadendo nel distretto sanitario Ausl 1 – prosegue Bettarelli – è preoccupante. La Regione faccia chiarezza e affronti quelle criticità che stanno evidentemente bloccando il sistema, a partire dalla pronta attivazione di un ulteriore punto vaccinale da localizzare nel Comune di Città di Castello a servizio della popolazione residente nei Comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello (zona nord e capoluogo), essenziale per garantire una vaccinazione di massa quanto più rapida ed efficiente”.

“Dobbiamo – conclude Bettarelli – fare in fretta, recuperare i ritardi cumulati e scongiurare il rischio di far durare la campagna vaccinale della piccola Umbria esageratamente a lungo, evenienza che di fatto metterebbe a rischio anche la ripresa economica regionale”.