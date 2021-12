Covid, Umbertide, Carizia firma l’ordinanza con ulteriori misure

Considerata l’evoluzione della situazione sanitaria nel Comune di Umbertide, nella giornata odierna il sindaco Luca Carizia ha firmato una ordinanza contenente disposizioni per il contrasto degli assembramenti di persone, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei giorni prefestivi e festivi nel periodo che va dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Fonte: Comune di Umbertide

Nello specifico l’ordinanza prevede le seguenti prescrizioni finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19:

– l’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nell’ipotesi in cui sia possibile il distanziamento sociale e non vi siano assembramenti nei giorni prefestivi e festivi dal 24 dicembre e sino a domenica 9 gennaio 2022 nelle seguenti aree: piazza Matteotti, piazza Mazzini, via Cibo, via Grilli, piazza XXV Aprile, piazza San Francesco, via Gabriotti, via Garibaldi, piazza Gramsci, viale Unità d’Italia, piazza Marx, via Morandi, via Roma e piazza Michelangelo;

– Negli immobili di proprietà comunale nella disponibilità dell’ente, ovvero dati in concessione e/o locazione a terzi, è vietato lo svolgimento di qualsiasi momento conviviale o ludico ricreativo (come ad esempio cene, pranzi, apertivi, tombolate, feste);

– Obbligo di mantenere il distanziamento sociale e di evitare in ogni caso assembramenti;

– L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore a 6 anni, ai soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione respiratoria, per coloro che devono comunicare con persone con disabilità in modo da non poter far uso del dispositivo nonché a coloro che effettuano attività sportiva.

La presente ordinanza si applica a integrazione delle disposizioni nazionali concernenti la prevenzione del contagio.

L’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro.

La vigilanza sull’ottemperanza delle misure indicate è demandata alla Polizia Locale nonché a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia impegnanti nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della diffusione del Covid-19.