PD Umbertide: “Amministrazione Carizia in cortocircuito sulla sanità”

Carizia e la Lega votano contro le proposte delle opposizioni che sembrano invece non troppo distanti da quelle dei consiglieri regionali Puletti, Rondini e dei parlamentari Marchetti e Briziarelli.

Gli esponenti de carroccio testualmente affermano: “Diventa fondamentale ridefinire l’area del Trasimeno e dell’Altotevere che per caratteristiche morfologiche, viarie, socio-economiche e per la dislocazione delle strutture di erogazione, nonché per le dotazioni di personale, non possono essere accorpate. Le due realtà non hanno caratteristiche tali da poter essere unite.”

In Consiglio comunale le opposizioni unite (PD, M5S e UC) hanno proposto il rigetto della nuova configurazione del nuovo distretto 1 Nord-Ovest come da Piano Sanitario regionale, impegnando

il Sindaco e Giunta ad avanzare formalmente all’assessore alla Sanità della Regione Umbria, la proposta di modifica del Distretto n. 1 Nord-Ovest del nuovo Piano Sanitario Regionale, ribadendo la permanenza dell’integrazione dell’Alta Umbria tra Città di Castello, Gubbio ed Umbertide.*

Carizia e la sua maggioranza hanno bocciato il nostro ordine del giorno senza avanzare proposte o miglioramenti.

Quando si fa una proposta utile alla nostra comunità o al nostro territorio bisognerebbe smetterla di dire di no solo perché viene da una parte politica avversa. Le opposizioni quando si è trattato di votare a favore di varianti per scuole e servizi non si sono mai tirate indietro. Soprattutto da chi governa ci si aspetta responsabilità e attenzione soprattutto se in gioco c’è il diritto alla cura dei cittadini.

