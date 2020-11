Covid, il sindaco dove vive? Tari aumentata e tosap rimborsata dal governo

“In questi giorni alle famiglie umbertidesi è arrivato da pagare il saldo della Tari e in molti avranno notato un aumento della tariffa, in alcuni casi anche considerevole”. Inizia così la nota stampa del Partito democratico di Umbertide, nel quale si legge che “il sindaco Carizia ci ha fatto sapere in pompa magna che l’Amministrazione ha esentato dal pagamento della Tosap gli esercizi pubblici, ma si è dimenticato di dire che la Tosap per il 2020 è stata abolita da una legge dello Stato e che le mancate entrate al Comune vengono rimborsate dal Governo”. “L’ennesima verità – continua il Pd – camuffata da un volersi prendere meriti di un’attività amministrativa e che non esiste!”. “E’ infatti da precisare – e si conclude – che per via del Covid il Governo ha di fatto concesso altri 2 milioni di euro di entrate extra. Le opposizioni hanno proposto (oltre al ristoro agli esercizi chiusi causa lockdown) di rimborsare, almeno parzialmente, la Tari alle famiglie. Ma si sa il Sindaco vive da un’altra parte: non si è presentato in Consiglio e non ascolta nessuna proposta facendo finta che va tutto bene”.