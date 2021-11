Chiama o scrivi in redazione

Covid-19, il sindaco Secondi chiede il ripristino della piena operatività dei centri vaccinali comunali

“Chiediamo che Regione e Usl Umbria 1 ripristinino la piena operatività dei centri vaccinali comunali”. E’ quanto dichiara il sindaco Luca Secondi, segnalando “la forte insoddisfazione dei tifernati, che incontrano difficoltà a prenotare la somministrazione della terza dose di vaccino in tempi rapidi e nella propria città”. “E’ inaccettabile che a Città di Castello non sia più assicurata la disponibilità sette giorni su sette di entrambi i nostri centri vaccinali per la somministrazione dei vaccini”.

Fonte: Comune di Città di Castello