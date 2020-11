Covid-19, dichiarazione Luciano Bacchetta: “Otto nuovi positivi e tre guariti”

“La Usl Umbria 1 ci ha comunicato otto nuovi positivi e tre guariti”. Lo ha dichiarato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta nel consueto aggiornamento dell’emergenza da Covid-19 a Città di Castello. “Ieri in Umbria ci sono stati 11 morti, un’altra giornata molto negativa, anche se l’indice Rt è di 1,45 ed è diminuito rispetto ai giorni scorsi”, ha osservato il primo cittadino, evidenziando che “è sulla base di questo indice che la nostra regione è stata inserita in zona gialla, con l’applicazione da oggi delle nuove disposizioni del Governo corrispondenti a un contagio che è comunque consistente”.

“I numeri anche nella nostra realtà sono piuttosto elevati rispetto alla prima fase di marzo e aprile, siamo in presenza di una diffusione del virus molto più ampia, con indici di letalità e ricovero in ospedale da noi comunque ancora molto inferiori, anche se il dato da tenere presente è che i contagi si propagano soprattutto in ambito familiare”, ha riconosciuto Bacchetta, che ha invitato ad “adottare la massima attenzione, anche all’interno delle mura domestiche”.

“Stiamo lavorando insieme all’azienda sanitaria a una soluzione alternativa rispetto all’attuale collocazione del ‘drive through’ per i tamponi dell’Usl Umbria 1 in via Vasari, in modo da decongestionare la viabilità della zona a fronte del numero molto consistente di test quotidiani, nell’ordine del 150-200, che denotano un’attività di controllo molto positiva, abbinata però in questa fase a un forte disagio dei residenti”, ha annunciato il sindaco, sottolineando l’intenzione di “individuare un’area più decentrata, in grado di creare meno difficoltà, sulla quale nei prossimi giorni saremo in grado di dare aggiornamenti”. Bacchetta ha quindi chiarito che in applicazione delle nuove disposizioni governative “nei centri commerciali domani saranno aperti gli esercizi alimentari, insieme ad altre tipologie consentite, mentre saranno chiusi la gran parte degli altri negozi e domenica gli alimentari saranno chiusi al pari di tutti gli altri, a eccezione di attività come farmacie, tabaccherie ed edicole”.

“Domani sarà possibile fare la spesa nelle attività alimentari, quindi non c’è bisogno di fare la corsa agli acquisti nella giornata di oggi”, ha rimarcato il sindaco, facendo appello a “non farsi prendere dalla paura o da una eccessiva esasperazione delle difficoltà, accalcandosi, generando file e vivendo momenti di tensione”. “Ricordo che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 è vietata la circolazione delle persone se non per comprovati motivi di necessità e urgenza, come in tutta Italia”, ha aggiunto Bacchetta, che ha concluso: “sono limitazioni gravose, che però vanno sopportate per arrivare a debellare la pandemia”.