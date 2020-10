Covid-19, Bacchetta: “Dispiacere per la chiusura di bar e ristoranti alle 18”

“Aggiorniamo i dati con 15 positivi e 3 guariti. Nessuno dei positivi è ricoverato. Il nostro reparto COVID dell’ospedale è in saturazione. In Umbria la situazione è particolarmente difficile. E’ terza in Italia per contagio e l’emergenza regionale si ripercuote anche sulla nostra città. I nostri positivi sono in isolamento domiciliare contumaciale. Quindi il contesto attualmente non sembra destare particolare preoccupazione ma il contesto in cui ci muoviamo è indicativo di un momento di crisi. Città di Castello deve continuare, come sempre ha fatto, a rispettare le regole. Io sono molto soddisfatto dei miei concittadini. Ci è dispiaciuto sospendere appuntamenti importanti ma le nuove regole ci impongono la massima prudenza. Nel nuovo DPCM i bar e ristoranti dalle 18.00 dovranno essere chiusi. Anche questa decisione ci amareggia perché sappiamo quanto i nostri operatori abbiamo sofferto durante il lock down. Dopo la riapertura estiva, vedere che siamo punto a capo, ci dispiace perché investe un settore vitale della nostra attività economica. Anche questa mattina in centro c’erano tantissimi turisti, la gente ha voglia di vivere e di avere una sembianza di quotidianità normale. Ma gli esperti dicono che le misure restrittive sono necessarie. L’economia è importante quanto la salute perché senza un’economia che funziona anche la salute è a repentaglio. Non si deve morire di COVID ma non si deve morire neanche di fame”. Dichiarazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta.