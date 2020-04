Coronavirus, un altro cittadino di Umbertide è guarito

Un cittadino di Umbertide è guarito dal virus Covid-19. A comunicarlo è il sindaco di Umbertide Luca Carizia. “Dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 è stata ufficializzata la guarigione dal virus Covid-19 di un’altra persona residente nel Comune di Umbertide, sottoposta precedentemente a isolamento domiciliare. Al 12 aprile sono 17 gli umbertidesi positivi al Coronavirus: due si trovano in ospedale, mentre quindici (tra cui due nostri concittadini domiciliati in altri Comuni) sono in isolamento domiciliare”.

Sabato sera, in occasione della Veglia della Santa Pasqua, accogliendo l’invito del parroco della Collegiata, monsignor Pietro Vispi di illuminare finestre e balconi delle abitazioni, tutte le stanze del palazzo comunale sono state illuminate. E’ stato un modo per mostrare la vicinanza di tutto il Comune di Umbertide verso i concittadini che stanno soffrendo e alle loro famiglie. E’ stata la maniera per ricordare le persone che non ci sono più. Ha rappresentato un momento di ringraziamento verso chi sta in prima linea in questa emergenza, ovvero tutti gli operatori sanitari, i numerosi volontari e le forze dell’ordine tutte. Si è trattato di un momento dedicato a tutta la comunità umbertidese per darle ancora più forza per vincere la battaglia contro il virus.