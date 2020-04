Coronavirus, sindaco Città di Castello: “3 positivi in più, 92 in tutto” 🔴

Emergenza Coronavirus. Mercoledì 8 Aprile 2020. Dichiarazione del sindaco di Città di Castello: “Aggiorniamo la situazione con il dato di 3 positivi e 5 guariti, negativi ai tamponi sono in tutto 12. Il totale dei positivi è di 91 persone più un domiciliato. Abbiamo 35 ricoverati e 7 sono in terapia intensiva”.

Tampone a Muzi Betti. “Finalmente l’intera Muzi Betti sarà sottoposta a tampone. Dagli operatori sanitari agli ospiti, essendo un luogo particolarmente sensibile dove il rischio di contagio c’è e potrebbe avere effetti gravi. La classe 1958 che si riunisce ognni anno per rivedersi non ha potuto e ed ha deciso di fare una donazione alla Muzi Betti. Registro una richiesta di tante Pro.loco della zona sud per la riapertura dello sportello di Trestina. E’ firmata da Trestina, Promano, Lugnano, Badia Petroia, San Pietro a Monte, San Leo Bastia, Petrelle Fabrecce, San Maiano, San Secondo, Cinquemiglia e Morra. Anche noi lo invochiamo da tempo e ci associamo a questa richiesta che sosteremmo anche nelle sedi ufficiali”.

Passaparola solidale. “Sto per inviare una lettera a pro loco, società rionali, parrocchie affinchè segnalino persone o casi di bisogno che i canali già attivati non siano riusciti a raggiungere. Pur nella consapevolezza del grande sforzo che abbiamo messo in atto, sono preoccupato che possano esistere situazioni di sofferenza e disagio che, nonostante i nostri sforzi, ci sfuggono. Penso a famiglie in difficoltà, persone che vivono in isolamento o che per condizioni particolari e sociali non riusciamo ad incontrare e a cui non possiamo dare una mano e fornire il nostro supporto per alleviare questi giorni di sofferenza. Il coinvolgimento di chi è tutti i giorni sul territorio potrà aiutarci a non lasciare indietro nessuno. Naturalmente fino al 16 aprile è possibile fare domanda accendendo al nostro sito istituzionale per i Buoni Spesa”.

Mascherine. “Mi scuso con i miei concittadini per l’estensione a tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico della protezione delle vie aeree con mascherine o altri dispositivi. In altre città anche vicine alla nostra, la Regione ha deciso di distribuire gratuitamente le mascherine. La Regione Umbria ancora non ha fatto questa scelta e non la critico, ognuna fa le sue scelte, il comune si è attrezzato autonomamente per compiere questa distribuzione a partire dagli operatori sanitari: Matteo Monni, imprenditore tifernate che lavora a Perugia ci ha donato 5000 mascherine e la ditta Pks 2000, che veranno dati ai presidi sanitari più caldi ed altre a società rionale e proloco per i cittadini”.

Venerdì Santo. “Il vescovo mons. Domenico Cancian ha promosso un’iniziativa per il Venerdì Santo che si svolgerà in Piazza Gabriotti, davanti al Vescovado e sarà in diretta Facebook alle ore 20.00. Ci sarà il sindaco, il direttore della ASL Umbria 1 Silvio Pasqui e le forze dell’ordine, il maestro Fabio Battistelli.