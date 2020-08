Coronavirus, a Città di Castello un nuovo caso di Covid19

“A Città di Castello abbiamo oggi un nuovo caso, non autoctono, di positività al Covid-19, ma anche una guarigione”. A dichiararlo è il vice sindaco Luca Secondi nell’aggiornare la situazione della diffusione del virus in città, segnalando che “l’Usl Umbria 1 ha comunicato che una donna rumena, di rientro dal proprio Paese di origine e asintomatica, è risultata positiva al tampone per il Covid-19 ed è stata collocata in isolamento presso l’abitazione dov’è domiciliata a Città di Castello”.

“La stessa azienda sanitaria ci ha informato inoltre – prosegue Secondi – che, proprio nella giornata di oggi, la signora polacca che da tempo si trovava a Villa Muzi ha lasciato la struttura essendo guarita dal virus”.

“In questo momento a Città di Castello resta quindi un solo positivo al Covid-19”, puntualizza il vice sindaco nell’osservare come “il nuovo caso di importazione che abbiamo registrato confermi la tendenza in atto riguardo alle positività recenti, tutte a carico di cittadine straniere di rientro in città, mentre da tempo non risultano tifernati contagiati”.

“L’aggiornamento di oggi ci dice comunque che il virus continua a circolare, quindi che resta necessario non abbassare la guardia, continuare ad adottare le precauzioni raccomandate dalle autorità sanitarie e rispettare le regole che riguardano la frequentazione di spazi pubblici, luoghi di lavoro e aggregazione”, puntualizza Secondi, che invita “i concittadini che per diversi motivi si sono recati in Paesi che registrano una maggiore incidenza della diffusione del Covid-19 ad avere massima attenzione e senso di responsabilità al rientro nel nostro territorio”.