Coronavirus, a Città di Castello l’11 aprile un solo nuovo positivo, 22 guariti 🔴

Emergenza Coronavirus. Sabato 11 Aprile 2020. Dichiarazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta: “Aggiorniamo la situazione con numeri molto rassicuranti e un solo nuovo positivo a fronte di 7 guariti che passano a 22. Molti sono guariti negli ultimi giorni e questo è un buon segnale. Tuttavia l’ottimismo non deve farci flettere dal rispetto delle regole e delle limitazioni alla vita sociale tutto’ora in vigore. Ci sono state nuove donazioni per le quali ringrazio la Farmacia Fratini, l’associazione Quelli di là dal ponte, il dottor Paolo Tanzi che ha donato mascherine. La diocesi ha regalato un macchinario di notevole valore economico alla Radiologia dell’ospedale e l’associazione Carabinieri in congendo ha fatto una donazione a Fiore Verde e Rondine che si occupano di anziani.

Colgo l’occasione per ringraziare le forze dlel’ordine che stanno monitorando la città e fanno un lavoro ingrato ma lo fanno nel nostro interese. Per quanto riguarda l’apertura delle poste c’è stata un ulteriore allargamento a Lerchi, Promano e Sansecondo. Aspettiamo quella di Trestina, sulla quale pesano motivi legati alla sicurezza che spero vengano superati. Ricordo la cerimonia con il vescovo Cancian nel cimitero monumentale di Città di Castello questa mattina in memoria di chi non ha potuto avere neanche un funerale. Infine anche in questa Pasqua non potevano mancare gli auguri della ultracentenaria Luisa Zappitelli, che invita i tifernati a restare a casa.

Domani alle 17 l’Amministrazione e Sogepu hanno organizzato un concerto di Pasqua, ideato e diretto dal maestro Fabio Battistelli con 200 musicisti, che sarà trasmesso in tutto il comune attraverso venti postazioni. Ringrazio i tecnici del comune, Sergio Coltrioli e i musicisti. Domani, Pasqua, tornero ad aggiornarvi, sperando di potervi comunicare gli stessi dati positivi di oggi.