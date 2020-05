Chiama o scrivi in redazione

Coppia nello spaccio e nella vita denunciata dai Carabinieri di Castello

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, hanno denunciato in stato di libertà due persone, responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini erano state avviate alcune settimane orsono quando, i militari, in loc. Santa Lucia del Comune di Città di Castello, avevano fermato un 37enne della provincia di Arezzo alla guida di una Fiat Punto, trovandolo in possesso di una dose di cocaina.

Le indagini attivate hanno così in breve tempo consentito di individuare i rifornitori del 37enne, ricostruendo un quadro indiziario fatto di numerose cessioni ad opera di una giovane coppia abitante nel centro tifernate. I due, compagni nella vita e già noti per i loro pregiudizi penali, a partire dal mese di gennaio, avrebbero fatto numerose cessioni di cocaina, ad un prezzo variabile tra gli 80 ed i 100 euro a grammo.

La coppia è stata deferita quindi all’Autorità Giudiziaria per il delitto di spaccio continuato di stupefacenti, reato che con l’aggravante dalla continuazione, può prevedere fino a 12 anni di reclusione.