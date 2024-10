Convocazione al "Regional Day" cinque atlete di Città di Castello

Convocazione al “Regional Day” per cinque atlete di Città di Castello

Convocazione al “Regional Day” – Cinque giovani atlete della Città di Castello Pallavolo sono state selezionate per partecipare al “Regional Day,” programma di qualificazione nazionale organizzato dal Comitato Regionale della FIPAV Umbria e diretto da Marco Mencarelli e Gaetano Gagliardi. L’incontro si terrà mercoledì 30 ottobre 2024 presso la palestra Francesco Rampini di Gubbio. La selezione è stata confermata dal Presidente del Comitato Regionale, Giuseppe Lomurno, con l’approvazione del tecnico della selezione femminile Roberto Scaccia, della dirigente Isabella Straccali e del referente Filiberto Filidei.

Le atlete sono state divise in due gruppi per sessioni di allenamento distinte. Il primo gruppo, formato dalle ragazze nate tra il 2008 e il 2009, parteciperà alla sessione pomeridiana dalle ore 15:00 alle 17:00. Le convocate per questa fascia sono Martinelli Biancarelli, Marta Dottorini e Giorgia Provincia. Il secondo gruppo, costituito dalle ragazze nate tra il 2010 e il 2011, svolgerà invece l’allenamento dalle ore 17:00 alle 19:00, con la partecipazione di Ginevra Pizzicaroli e Greta Tentellini.

L’evento rappresenta un’importante opportunità di crescita per le atlete di Città di Castello, selezionate per la loro prospettiva futura e le qualità tecniche e atletiche sviluppate con il lavoro costante in palestra, grazie al supporto dei tecnici del club. La società biancorossa ha espresso soddisfazione per questo riconoscimento, che riflette l’impegno nell’ambito del settore giovanile e consolida la fiducia verso il proprio percorso di sviluppo sportivo.

Durante la giornata, le atlete avranno l’occasione di affinare le proprie abilità tecniche sotto la guida di un team di allenatori qualificati e di confrontarsi con pari livello in un ambiente stimolante e formativo. Per le convocate, l’appuntamento sarà anche un momento per dimostrare la propria dedizione e disciplina, in linea con le norme FIPAV. Ai sensi dell’Articolo 10 dello Statuto FIPAV, infatti, le atlete che rappresentano squadre nazionali, regionali o provinciali sono tenute a rispondere alle convocazioni ufficiali, partecipare agli allenamenti previsti e onorare il proprio ruolo rappresentativo.

A conclusione di questa importante giornata di allenamenti, le giovani promesse di Città di Castello torneranno in campo forti di un’esperienza che rafforzerà ulteriormente il loro percorso sportivo.