Controlli su un evento fieristico dedicato al fumo lento

I funzionari ADM di Perugia hanno provveduto nell’ultimo weekend a effettuare alcuni controlli nell’ambito di un Festival – Mostra mercato dedicato al fumo lento svoltosi a San Giustino, in Provincia di Perugia. Come noto, infatti, la normativa italiana e unionale è molto stringente per contrastare il fenomeno del tabagismo a cominciare dal divieto di pubblicizzare prodotti da fumo sui media e canali social da parte di produttori, rivenditori e organizzatori di eventi, così come sancito dall’articolo unico della Legge 165 del 10 aprile 1962.

Fonte: Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli

Reparto Segreteria e Comunicazione

Nel corso della 2 giorni, i funzionari hanno potuto accertare l’assenza di persone minorenni tra i partecipanti all’evento fieristico, il possesso del green pass in capo agli avventori e il rispetto del divieto pubblicitario dei tabacchi lavorati.

È stato inoltre verificato che i corsi di degustazione previsti nel programma della kermesse fossero tutti assistititi e seguiti da esperti del settore: proprio con una recente Circolare del luglio scorso, la Direzione Tabacchi di Roma – al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi rispetto alle molteplici iniziative presenti sull’intero territorio nazionale, a volte promosse anche da club – ha inteso chiarire che la cessione di tabacchi lavorati è ammessa solo in caso di degustazioni e corsi di degustazione abbinati ad altri prodotti come bevande e cibi, purché in presenza di un esperto del settore.

Nel corso dei controlli, portati a termine da quattro funzionari dell’Ufficio ADM di Perugia, è stata infine riscontrata la regolare autorizzazione rilasciata per l’iniziativa sia alle industrie produttrici per il trasporto del tabacco lavorato presso gli stand, sia alla tabaccheria che ha operato nei locali dell’evento che, a tal punto, è risultato essere in regola con tutte le disposizioni emanate dal legislatore e dalla competente autorità in materia, ADM appunto.