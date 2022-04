Controlli della polizia stradale per assicurare la sicurezza della viabilità

Mattinata intensa per le pattuglie della Polizia Stradale di Città di Castello, impegnate nei controlli per verificare la sicurezza della viabilità e accertare eventuali criticità dopo il maltempo registrato nel corso della notte.

Questura di Perugia

Gli agenti sono stati impegnati nel corso della notte sulla E45 e in particolar modo lungo il valico Verghereto – Canili e sul confine nord Umbro-Marchigiano interessati dalle forti nevicate. Questa mattina, invece, le pattuglie hanno monitorato la situazione a Colfiorito e lungo il raccordo di Passignano dove era stata segnalata una forte grandinata. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale, insieme al personale ANAS, non hanno rilevato particolari criticità constatando che la viabilità prosegue normalmente, fatti salvi i rallentamenti dovuti alla necessaria prudenza degli automobilisti.

La Polizia Stradale ricorda a tutti gli automobilisti che si mettono in viaggio di osservare alcuni importanti accorgimenti: la neve e il ghiaccio nascondono insidie soprattutto sulle strade. Si raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.

Si ricorda, inoltre, che prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, molto utile è il sito della Polizia di Stato dove è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità.