Controlli a Umbertide: Carabinieri in campo contro lo spaccio

14 Settembre 2025 Cronaca, Umbertide 0

Pattugliamenti mirati, segnalati giovani assuntori di stupefacenti

Sono stati 70 veicoli, 37 persone e 4 locali pubblici i soggetti controllati a Umbertide dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, con il supporto del cane antidroga Bobby, pastore tedesco a pelo nero del Nucleo Cinofili di Pesaro. Le verifiche hanno incluso anche perquisizioni personali e veicolari, portando alla segnalazione di alcuni giovani alla Prefettura di Perugia come assuntori di sostanze stupefacenti, oltre a numerose infrazioni al Codice della Strada.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa dell’Arma, alle operazioni hanno preso parte diversi equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, affiancati dalle stazioni territoriali. A sostegno, è intervenuta anche la Polizia Locale di Umbertide, a conferma della collaborazione interforze nel presidio della sicurezza pubblica.

Le attività si sono concentrate in punti considerati strategici per il contrasto allo spaccio e al consumo di droga, con pattugliamenti a tappeto su aree sensibili e controlli mirati a persone e mezzi in transito. La presenza visibile delle forze dell’ordine, sottolineano i Carabinieri, ha rappresentato un segnale forte per la comunità.

Il dispositivo rientra in un piano condiviso con le amministrazioni locali, che punta a un duplice obiettivo: da un lato la repressione delle condotte illegali, dall’altro l’aumento della percezione di sicurezza tra i cittadini. Vicinanza e protezione sono le parole chiave che accompagnano l’azione, concepita come deterrente e strumento di fiducia sociale.

Per i giovani segnalati come consumatori, è previsto l’avvio del percorso di monitoraggio a cura delle autorità amministrative e sanitarie competenti, che affiancheranno alla segnalazione l’aspetto preventivo e riabilitativo.

Il comunicato stampa rimarca che iniziative di questo tipo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un’attenzione costante su ordine pubblico, sicurezza stradale e tutela della salute, consolidando così il legame tra istituzioni e comunità locale.

