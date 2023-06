Con la Tiferno Pallacanestro il basket entra a scuola

Con la Tiferno Pallacanestro il basket entra a scuola grazie a un progetto finanziato dal comitato umbro della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui da settembre a dicembre 2023 saranno protagonisti circa 300 bambini delle prime e seconde classi degli istituti primari del Primo Circolo Didattico di Città di Castello. Gioco e divertimento per tutti sono i cardini di “Basket & School Together”, la proposta rivolta al territorio nazionale dal Settore Giovanile Minibasket Scuola della FIP con l’obiettivo di assicurare ai piccoli la possibilità di svolgere una sana attività fisica, di conoscere meglio i valori dello sport e una delle discipline più praticate nella Penisola, alla quale tantissimi giovani tifernati si stanno avvicinando negli ultimi anni grazie proprio ai corsi della società del presidente Marco Cesaroni.

Nata nel 2008, la Tiferno Pallacanestro vanta infatti un settore giovanile tra i più importanti della città, con circa 180 bambini iscritti al Centro mini-basket e 30 atleti senior, e ha avviato progetti innovativi come il Baskin, la pallacanestro inclusiva giocata con squadre miste di persone normodotate e con disabilità. “Un’attività sportiva davvero importante, che non a caso sta riportando sotto canestro moltissimi giovani della nostra città, perché è animata da tanta passione e voglia di fare, con un occhio sempre rivolto alla solidarietà e all’inclusione”, hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti, nel congratularsi con i dirigenti, i tecnici e i giocatori della Tiferno Pallacanestro, che sono stati ricevuti nella residenza municipale di piazza Gabriotti insieme al presidente del comitato umbro della FIP Gianni Antonelli e al consigliere Michele Pompei.

“Questo progetto coniuga sport e scuola, i due pilastri delle politiche per i giovani dell’amministrazione comunale – hanno osservato Secondi e Carletti – per questo siamo orgogliosi e felici che Città di Castello sia stata scelta dal comitato umbro della Federazione Italiana Pallacanestro per sviluppare un’esperienza che sarà un valore aggiunto per l’attività motoria dei nostri bambini e contribuirà a promuovere la cultura sportiva della nostra comunità, da sempre sensibile e interessata a tutte le discipline”.

Il presidente Antonelli ha sottolineato con il consigliere Pompei la convinzione con cui sono state scelte Città di Castello e la Tiferno Pallacanestro per l’attuazione del progetto “Basket & School Together”. “Qui – hanno spiegato i rappresentanti del comitato umbro della FIP – c’è un’amministrazione comunale che crede nello sport, investe nell’impiantistica ed è vicina alle società sportive, ma c’è anche un’esperienza importante come quella della Tiferno Pallacanestro, che fa un grandissimo lavoro con i propri dirigenti e i propri tecnici per promuovere lo sport e il basket e che siamo sicuri svilupperà al meglio nelle scuole la formula di un progetto concepito per diffondere questo gioco tra i più giovani, puntando l’attenzione sulla corretta pratica sportiva ed il rispetto dei valori etici dello sport”.

“Entrare nelle scuole e dare la possibilità di svolgere un’attività sportiva è una delle risposte più importanti che possiamo dare ai nostri bambini dopo gli anni difficili della pandemia, nei quali sono stati quelli che hanno sofferto di più le pesanti restrizioni imposte a tutela della salute pubblica”, hanno puntualizzato Antonelli e Pompei. L’incontro in Comune è avvenuto a margine della manifestazione promossa al Palajoan di Città di Castello, che ha coinvolto circa 200 bambini delle scuole del Primo Circolo Didattico tifernate ai quali da settembre sarà rivolto il progetto.

“Un’esperienza che ci piace molto, per la quale il nostro staff ha lavorato con grande impegno, perché rispecchia quello che ci piace fare da sempre, cioè una pallacanestro che non sia solo giocare e vincere, ma sia prima di tutto uno strumento da mettere a disposizione dei giovani per farli divertirsi e crescere insieme”, ha dichiarato il presidente della Tiferno Pallacanestro Cesaroni, che ha partecipato all’incontro con il sindaco e l’assessore allo Sport insieme al vice presidente Luca Monini, ad alcuni dirigenti, tecnici e giocatori della società. “Non vediamo l’ora di iniziare e di coinvolgere i bambini che parteciperanno al progetto, ai quali promettiamo di far comprendere prima di tutto il significato del nostro slogan, ovvero che con noi si fa basket, ma anche molto altro”, ha concluso Cesaroni.