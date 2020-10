Comunicato dalla Usl Umbria 1 un nuovo caso di positività al Covid-19

“Dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 è arrivata comunicazione di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide – a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia -. Il soggetto si trova in isolamento domiciliare. Attualmente sono cinque i casi di positività nel nostro territorio comunale: quattro soggetti sono in isolamento domiciliare (di cui uno è residente in un altro Comune), uno è ricoverato in ospedale”.