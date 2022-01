Comune Umbertide, Servizio Civile Universale: a disposizione 8 posti

I volontari saranno inclusi nel progetto “Me ne importa 2022” in collaborazione con Arci Perugia

Scade il 26 gennaio alle ore 14:00 il bando per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. Il Comune di Umbertide, in collaborazione con Arci Servizio Civile Perugia, propone l'impiego di otto volontari nel progetto "Me ne importa 2022"

La durata del servizio è di dodici mesi. Agli operatori volontari in servizio civile universale spetta un assegno mensile di 444,30 euro.

L’assessore alla Politiche sociali, Sara Pierucci

“L’attivazione di questi progetti – dice – consente ai ragazzi che parteciperanno a mettersi al servizio delle propria comunità. Rappresenta un’obiezione all’indifferenza, all’apatia ed è il significato più profondo del Servizio Civile oltreché essere un bellissimo segnale che rilancia l’importanza di dedicare le risorse necessarie per potenziare ancora di più una misura che ormai è riconoscibile e necessaria e che va resa ancora più universale”.

Gli operatori volontari, come spiega Aldo Manuali di Arci servizio civile Perugia e progettista, in sintesi saranno impegnati nel supporto e nell’affiancamento del personale delle scuole dove saranno inseriti e nelle attività extrascolastiche estive. Per la realizzazione delle attività verrà loro richiesto di mettere a disposizione il proprio sapere e le proprie competenze ed il loro saper essere sul modello ”peer to peer”. In tutto lo svolgersi del progetto saranno sempre affiancati e sostenuti dall’equipe multi-disciplinare territoriale la quale fornirà elementi per personalizzare l’intervento di sostegno attraverso la conoscenza della storia dell’individuo allo scopo di trovare canali significativi e privilegiati di relazione. Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri di programmazione e monitoraggio dell’equipe dove grazie anche alle loro osservazioni, contribuiranno a migliorare l’elaborazione del progetto educativo individualizzato (PEI), consentendo così l’integrazione con le attività e i contenuti della programmazione educativo-didattica del singolo ragazzo con l’intera classe.

I requisiti

Possono presentare domanda i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. Tutti i requisiti sono riportati nel bando disponibile all’indirizzo politichegiovanili.gov.it

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

https ://domandaonline. serviziocivile.it. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

Bando, allegati e dettaglio dei progetti consultabili sul sito: www.arciserviziocivile. it

percorso da fare: pagina progetti, cliccare Progetti Italia, cliccare Mappa in Umbria, aprire Progetto “Me ne importa2022″). Per informazioni sui progetti in dettaglio può essere visitato il sito https://scn. arciserviziocivile.it percorso da fare: pagina progetti, cliccare Progetti Italia, cliccare Mappa in Umbria, aprire Progetto “Me ne importa2022″).