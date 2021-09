Comune Umbertide, in consiglio il bilancio, aiuti alle attività sportive e società partecipate

In apertura di seduta un minuto di silenzio per ricordare il consigliere Vittorio Galmacci recentemente scomparso

Si è riunito nella mattinata di martedì 28 settembre il Consiglio Comunale di Umbertide. In apertura di seduta è stato rispettato un minuto di silenzio per ricordare la figura del consigliere Vittorio Galmacci recentemente scomparso. Fonte Ufficio Comunicazione Comune di Umbertide



Nuovo ingresso in Consiglio Comunale

In seguito il Consiglio ha deliberato la convalida dell’elezione come prima dei non eletti di Cinzia Gaggiotti che entra così a far parte dell’assise.

Approvazione del bilancio consolidato 2020 Su proposta dell’assessore al bilancio è stata sottoposta all’attenzione dell’assemblea l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020. Nell’esporre l’atto è stato evidenziato che c’è stata una chiusura positiva dell’esercizio anche nel 2020, anno fortemente caratterizzato dall’emergenza sanitaria. L’atto è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione. Contributi alle società sportive In seguito l’assemblea, sempre su proposta dell’assessore al bilancio, ha dato il via libera (in maniera unanime) alla variazione al bilancio di previsione 2021/2023 con la quale si prevede uno stanziamento di oltre 25mila euro per le società che gestiscono gli impianti sportivi di proprietà comunale per favorire la ripresa dell’attività sportiva dopo la fine delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.

Società Partecipate