Coltivava marjiuana in un casolare, arrestata presidente di un’associazione

Una donna di 55 anni è stata arrestata per il reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La 55enne è stata rintracciata dalla Polizia di Città di Castello all’interno della sede di una associazione di cui è la presidente, in un casolare nel territorio tifernate. A seguito dei controlli è emerso che nel casolare c’era una coltivazione in serra di cannabis di vaie tipologie. Le piante coltivate erano contenute in grossi vasi e pronte per l’essiccazione e la successiva vendita.

© Protetto da Copyright DMCA

Oltre alla coltivazione in serra delle piante veniva trovato oltre un chilo e mezzo di marjiuana in foglie pronte per la fase dell’essiccatura ed altri 50 grammi già essiccati e prossimi all’immissione in commercio. Gli agenti hanno trovato anche il materiale specifico per la coltivazione intensiva delle piante, comprese le lampade alogene, le stufette, i ventilatori, i deumidificatori e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sequestrato.