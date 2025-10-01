Collegio approva risoluzione contratto scuola Dante Alighieri

1 Ottobre 2025 Lavori pubblici, Ultime notizie 0
Comune di Città di Castello avvia procedimento per nuova impresa appaltatrice

Collegio approva risoluzione – Il Collegio Consultivo Tecnico ha espresso parere favorevole alla risoluzione del contratto di appalto con l’impresa incaricata da Invitalia per la demolizione e ricostruzione della scuola Dante Alighieri, progetto finanziato con oltre 10 milioni di euro dal PNRR e cofinanziato dal Comune di Città di Castello. L’organo tecnico ha riconosciuto le gravi inadempienze segnalate dall’amministrazione comunale, aprendo la strada all’avvio formale della procedura per rescindere il contratto.

Il sindaco Luca Secondi ha sottolineato che l’ente comunale agirà tempestivamente per garantire il completamento dell’opera, sollecitando Invitalia a indicare una nuova impresa subentrante. Le criticità erano emerse a partire da luglio 2024 e, nonostante molteplici richiami e diffide, l’impresa affidataria non ha ripreso i lavori, fermi al momento alle sole demolizioni effettuate entro gennaio 2025.

La vicenda è stata approfondita in consiglio comunale, dove Secondi ha ribadito la correttezza della procedura adottata e ha evidenziato come non vi siano stati pagamenti all’impresa o ai subappaltatori, poiché non sono stati emessi stati di avanzamento dei lavori. L’amministrazione intende mantenere unità politica per una soluzione rapida e condivisa, sollecitando anche il Governo a valutare deroghe sui termini di completamento previsti.

