Città di Castello verso le amministrative: costituiti i 57 seggi elettorali

Si sono regolarmente costituiti nei termini previsti tutti i 54 seggi elettorali del comune di Città di Castello, più i tre speciali presso l’ospedale, l’Asp Muzi Betti e presso la scuola Dante Alighieri per la raccolta del voto a domicilio degli elettori sottoposti a restrizioni per Covid-19. Le operazioni coordinate dal Servizio Elettorale guidato dalla responsabile Daniela Salacchi si sono svolte nel pieno rispetto delle procedure, dopo che stamattina, presso la sede di via XI Settembre, il materiale elettorale necessario per consentire l’esercizio del voto era stato consegnato secondo le modalità previste ai presidenti di seggio. Saranno 333 i componenti dei 57 seggi elettorali istituiti a Città di Castello che saranno impegnati nelle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Si tratta del numero record per le consultazioni elettorali tifernati, toccato grazie alla costituzione del terzo seggio speciale per la raccolta del voto a domicilio degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19. Nel dettaglio si tratta di 57 presidenti, 54 segretari, 222 scrutatori, che da oggi pomeriggio, con l’insediamento dei seggi, garantiranno lo svolgimento delle operazioni di voto nel territorio comunale sotto il coordinamento del Servizio Elettorale guidato dalla responsabile Daniela Salacchi, con il supporto della Polizia Municipale e del Servizio Sistemi Informativi e Telematici. Nella mattinata di oggi presso l’ufficio elettorale di via XI Settembre ai presidenti di seggio sono stati consegnati i sacchi con le schede elettorali e sono state fornite le indicazioni necessarie ad assicurare il corretto funzionamento delle sezioni nelle quali saranno al lavoro. Anche stamattina l’ufficio elettorale ha provveduto al rilascio delle tessere elettorali ai cittadini che si sono presentati per il deterioramento e lo smarrimento del documento, ma anche per l’esaurimento degli spazi disponibili. Nel mese di settembre sono stati finora 670 i duplicati consegnati agli elettori. Fino a stamattina erano 2 gli elettori in isolamento per Covid-19 che hanno richiesto il voto a domicilio e 6 coloro che hanno formalizzato analoga istanza per l’impossibilità di spostamento dovuta a problemi di salute.

Per consentire ai cittadini l’esercizio del diritto di voto, nelle due giornate della consultazione amministrativa l’Ufficio Elettorale in via XI Settembre osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: domenica 3 ottobre dalle 7.00 alle ore 23.00; lunedì 4 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. La delegazione comunale di Trestina sarà a disposizione dei cittadini domenica 3 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00; lunedì 4 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00. Nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre e nella mattinata di martedì 5 ottobre, gli uffici della sede decentrata di Trestina saranno chiusi al pubblico in quanto il personale sarà impegnato nel supporto delle operazioni di voto. Per ulteriori informazioni il Servizio Elettorale sarà a disposizione degli utenti ai seguenti recapiti: telefono 075.8529242, fax 075.8552306, e-mail elettorale@comune. cittadicastello.pg.it.

Elezioni in cifre

Nella giornata di domenica 3 ottobre si potrà votare dalle ore 7.00 alle ore 23.00, mentre lunedì 4 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Saranno 31.946 gli elettori tifernati chiamati alle urne. Le donne, con 16.545 aventi diritto rispetto ai 15.401 uomini, saranno la maggioranza del corpo elettorale, di cui faranno parte anche 104 cittadini comunitari (74 femmine e 30 maschi), che hanno chiesto di poter esprimere il proprio voto. Per 338 diciottenni (188 maschi e 150 femmine) sarà la prima volta alle urne: il più giovane raggiungerà la maggiore età proprio domenica 3 ottobre. Gli ultracentenari al voto saranno 17, 12 femmine e 7 maschi, con l’elettore più anziano che sarà una donna di 104 anni.

Seggi spostati

Alcuni cittadini avranno a disposizione seggi ubicati in luoghi diversi rispetto a quelli abituali per la concomitanza con i lavori di ristrutturazione in corso in alcune sedi scolastiche: gli elettori delle sezioni 9,10,14 della scuola dell’infanzia di Montedoro potranno esercitare il proprio diritto di voto presso la scuola primaria di Montedoro; quelli delle sezioni 20 e 21 della scuola primaria di Userna dovranno recarsi alla scuola primaria di Riosecco; gli elettori delle sezioni 36,50,52,53 della scuola primaria di Trestina, della sezione 39 di Badia Petroia e della sezione 44 dell’ex scuola materna di Lugnano voteranno alla scuola secondaria di secondo grado di Trestina. La scuola media di Trestina sarà a disposizione anche degli elettori con handicap motori delle sezioni 32,33 e 35 di Promano che non potranno accedere alla scuola primaria della frazione per i lavori in corso. In considerazione dei lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione della condotta della rete gas-metano attualmente in corso in via Francesco Baracca, che potrebbero comportare difficoltà di passaggio lungo il tratto interessato, i cittadini chiamati al voto nei seggi 1, 12, 45 e 51 della scuola primaria di Rignaldello sono invitati ad accedere all’edificio da via Martin Luther King.

Disposizioni per il Covid-19

Tutti i seggi elettorali saranno allestiti in osservanza delle normative di sicurezza finalizzate al contenimento dell’emergenza da Covid-19. Nel rispetto delle necessarie precauzioni, il Servizio Elettorale raccomanda ai cittadini di presentarsi in buone condizioni di salute, senza sintomi riconducibili al possibile contagio da Coronavirus, facendo appello al senso di responsabilità degli aventi diritto al voto nella valutazione del proprio stato fisico. Ogni elettore dovrà indossare la mascherina all’interno degli edifici che ospitano le urne e rispettare il distanziamento interpersonale, oltre che a procedere alle operazioni di disinfezione prima e dopo l’espressione del voto. Gli aventi diritto al voto sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi a partecipare alla consultazione compilando la scheda elettorale presso il proprio domicilio. Gli elettori in isolamento per Covid-19 dovranno far pervenire al sindaco la dichiarazione della volontà di votare, utilizzando il modulo disponibile sull’Albo Pretorio del portale web comunale (https://comune. cittadicastello.pg.it). La comunicazione potrà essere inviata via posta elettronica agli indirizzi comune.cittadicastello@ postacert.umbria.it o elettorale@cittadicastello. gov.it; via posta ordinaria al Comune di Città di Castello, piazza Venanzio Gabriotti n.1, 06012 Città di Castello (PG); via fax al numero 075.8552306; recapitata a mano da persona delegata presso l’Ufficio Elettorale comunale in via XI Settembre n.41, negli orari di apertura al pubblico. L’amministrazione comunale ha istituito un seggio speciale per la raccolta del voto, il numero 41/Ter che farà capo al seggio ordinario n. 41 presso la Scuola Media Dante Alighieri, in via della Tina, e sarà costituito da tre medici USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) in servizio presso il Distretto Alto Tevere. Il personale del Servizio Elettorale coordinerà le operazioni di raccolta del voto a domicilio, avvalendosi, per le attività logistiche e di trasporto dei membri del seggio speciale, del Corpo di Polizia Municipale.

Servizio di trasporto al seggio

Per persone con disabilità e per gli anziani impossibilitati a raggiungere il seggio di riferimento sarà a disposizione un servizio di trasporto pubblico gratuito con un mezzo appositamente riservato. Gli interessati potranno telefonare al numero 339.7383277. Il servizio sarà disponibile nella giornata di domenica 3 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30, e nella mattinata di lunedì 4 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Voto con accompagnatore

Si potrà votare anche con un accompagnatore. Per gli elettori che non avessero già l’apposito timbro sulla tessera elettorale, l’Usl Umbria 1 ha predisposto un servizio di certificazione per l’esercizio del voto. I medici incaricati saranno a disposizione nella giornata di domenica 3 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Centro Salute di Città di Castello in via Vasari (347.7508553). Chiarimenti o informazioni aggiuntive potranno essere richiesti direttamente presso al Centro di Salute dell’Usl Umbria 1. Anche l’accompagnatore dovrà essere munito di tessera elettorale per i necessari riscontri e per l’apposizione della dicitura relativa alla funzione svolta nell’occasione.

Risultati in tempo reale sul sito istituzionale del Comune

Il Servizio Sistemi Informativi e Telematici del Comune consentirà ai cittadini di seguire in diretta i risultati dello spoglio nei seggi. Dalle ore 15.00 di lunedì 4 ottobre tutti i dati saranno consultabili in tempo reale al link https://comune. cittadicastello.pg.it/ pagina868_risultati-in-tempo- reale.html. La pagina dedicata ai risultati elettorali potrà essere raggiunta attraverso il portale istituzionale (https://comune. cittadicastello.pg.it), cliccando sulla sezione “Elezioni trasparenti” e poi su “Risultati in tempo reale”.