Città di Castello unita contro la violenza di genere

26 Novembre 2025 sociale, Ultime notizie 0
Città di Castello unita contro la violenza di genere

Rete sociale e istituzioni rafforzano prevenzione e sostegno

A Città di Castello e nell’Alta Valle del Tevere la lotta contro la violenza sulle donne non si limita alle celebrazioni del 25 novembre, ma si traduce in un impegno quotidiano che coinvolge istituzioni, scuole, associazioni, volontariato, imprese e cittadini. La riunione del tavolo interistituzionale di monitoraggio, svoltasi ieri nella residenza municipale tifernate, ha confermato i risultati di cinque anni di lavoro condiviso, evidenziando come la rete territoriale abbia reso più accessibili i servizi e rafforzato la consapevolezza collettiva.

Il Centro Antiviolenza Medusa, gestito da LiberaMente Donna per conto del Comune, nel solo 2025 ha preso in carico 46 donne, rispondendo a 400 chiamate e conducendo 369 colloqui. Numeri che testimoniano un cambiamento culturale: le richieste di aiuto arrivano sempre più spesso da contesti sociali e lavorativi, segno di una comunità che riconosce il problema e reagisce. La cabina di regia, nata nel 2021, ha saputo trasformare l’emergenza in una risposta strutturata, con azioni di prevenzione, educazione e protezione.

Tra le iniziative recenti: l’apertura di uno sportello a Umbertide, campagne di sensibilizzazione a San Giustino, e la diffusione del numero di emergenza (3534164699) anche negli ambienti sportivi, dopo l’esperienza pionieristica degli scontrini in farmacia nel 2021. Per il 2026 si punta ad ampliare la rete, coinvolgendo maggiormente il mondo dello sport e consolidando il ruolo della scuola, già protagonista con corsi di formazione per insegnanti avviati nel 2023.

Il sindaco Luca Secondi e gli assessori Letizia Guerri, Benedetta Calagreti e Michela Botteghi hanno ribadito che la violenza di genere non è più un episodio isolato, ma una sfida sociale permanente che richiede coraggio, intraprendenza e responsabilità collettiva. L’obiettivo è rendere le comunità più consapevoli e solidali, capaci di proteggere e sostenere chiunque subisca violenza.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 26 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 26 novembre 2025
Cristiana Pegoraro ha trionfato ancora una volta alla Carnegie Hall di New York
Aurelio Forcignanò si dimette dal Coni Umbria
Tir perde controllo a Umbertide traffico paralizzato e forti disagi
Omicidio Postiglione il 4 dicembre udienza decisiva
Primo Piano sull'Autore Festival Pianeta Donna, Perugia 27 novembre 5 dicembre
Foligno, Apnee notturne una patologia che colpisce un quarto della popolazione
'Ndrangheta, 7 arresti per l'agevolazione della latitanza di due sodali a Cirò Marina
Seminario Confindustria Umbria, “ZES Unica e competitività territoriale quali scenari per l’Umbria”
Otto furti aggravati in abitazione ai danni di persone anziane nel torinese
Arrestati a Torino due uomini per truffe agli anziani
'Ndrangheta, sette arresti per latitanza a Cirò Marina
Perugia, una rimonta che gasa l’ambienteTernana e Gubbio, un turno positivo
Il telegiornale dell'Umbria del 25 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 25 novembre 2025
Rassegna stampa del 26 novembre tra politica e scenari esteri
Rassegna stampa del 26 novembre tra politica e scenari esteri
Sir Susa Scai Perugia Oleh Plotnytskyi presenta il match con Monza
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*