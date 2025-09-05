Città di Castello: trovato stupefacente in auto dopo malore

Di Foggia (AD Terna) “IA uno dei motori della transizione energetica” MILANO (ITALPRESS) – “Il diritto non è solo rispetto delle norme. E’ il mezzo su cui si costruiscono i rapporti di fiducia”. Con queste parole Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, ha concluso il suo keynote speech all’Università Bocconi in occasione dell’avvio del Master in Law of Automated Systems, organizzato dall’ateneo […]

Binder domina le Practice del Gp di Catalunya, Bagnaia 21° Il sudafricano precede l'altra Ktm di Acosta e i due fratelli Alex e Marc Marquez.

Latitante riconosciuto da un tatuaggio dopo 19 anni, arrestato LECCE (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno riconosciuto un latitante dopo 19 anni di fuga per via di un tatuaggio sull’avambraccio destro. L’uomo, seduto al tavolino di un bar alla periferia di Taviano, sorseggiava un drink convinto che il tempo e un passaporto con generalità false fossero bastati a proteggerlo. Non immaginava che quel dettaglio, rimasto […]

Fermato a Trieste pakistano che inneggiava alla lotta jihadista TRIESTE (ITALPRESS) – Un 25enne di origine pakistana è stato fermato a Trieste dai Ros dei carabinieri, perchè sospettato di terrorismo di matrice jihadista. Il giovane era entrato nel 2023 illegalmente in Italia, attraverso la cosiddetta “Rotta Balcanica”, dichiarando false generalità e di essere minorenne al fine di poter richiedere la protezione internazionale. Da quel […]

Colite ulcerosa, via libera alla rimborsabilità per etrasimod ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato la rimborsabilità per etrasimod, indicato nel trattamento di pazienti di età pari o superiore a 16 anni affetti da colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a […]

Sanità digitale, Veneto attiva un’altra centrale operativa del 116-117 VENEZIA (ITALPRESS) – E’ attivo anche nella parte orientale della città metropolitana di Venezia, ovvero nei ventuno comuni della Ulss 4, il nuovo servizio digitale del 116-117, la continuità assistenziale che sostituisce la vecchia guardia medica.Alla fine di luglio era stata la Ulss Serenissima la prima unità locale socio sanitaria ad attivare ufficialmente la centrale […]

Parte il bando per il Servizio Civile Universale ambientale e agricolo ROMA (ITALPRESS) – Dal 4 settembre al 15 ottobre, tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni – non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda – potranno candidarsi per uno dei 2.098 posti disponibili in tutta Italia per il Servizio civile. “Con questi due nuovi bandi, in settori così rilevanti, anche […]

Putin “Truppe occidentali in Ucraina sarebbero obiettivi legittimi” VLADIVOSTOK (RUSSIA)(ITALPRESS) – Qualsiasi truppa occidentale schierata in Ucraina sarebbe un obiettivo legittimo da attaccare per Mosca. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, lanciando un avvertimento agli alleati di Kiev mentre discutono misure per la sua futura protezione. La Russia sostiene da tempo che uno dei motivi per cui è entrata in guerra […]

I robot per la pulizia protagonisti all’IFA di Berlino BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ecovacs inaugura una nuova era per lo smart living presentando a IFA 2025 le sue ultime innovazioni. L’azienda rafforza la propria leadership nel settore della robotica domestica multi-categoria, ampliando la propria offerta con il robot aspirapolvere Deebot X11 e il nuovo robot pulitore per piscine Ultramarine.Durante l’evento, David Cheng Qian, Vicepresidente […]