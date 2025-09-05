Città di Castello: trovato stupefacente in auto dopo malore

5 Settembre 2025 Città di Castello, Cronaca 0
48enne sanzionato dalla Polizia per detenzione di droga

La Polizia di Stato del Commissariato locale ha sanzionato un uomo di 48 anni, trovato in possesso di sostanza stupefacente all’interno della propria auto. L’intervento è scattato lo scorso lunedì a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona colta da malore all’interno di un veicolo in sosta.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno prestato soccorso all’uomo, cittadino italiano nato nel 1977, visibilmente confuso e in stato di agitazione, trasferendolo successivamente presso l’ospedale cittadino per accertamenti sanitari. Durante le operazioni, gli agenti hanno notato che l’auto riportava danni alla parte anteriore e alla fiancata, circostanza che ha fatto ipotizzare un recente incidente stradale.

Nel corso dell’ispezione del veicolo, eseguita anche per verificare la regolarità della circolazione, gli agenti hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente cocaina, del peso di pochi grammi, presumibilmente destinata a uso personale.

Per questo motivo, l’uomo è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 e segnalato alla Prefettura di Perugia. L’operazione rientra nei servizi di monitoraggio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, confermando l’attenzione della Polizia di Stato verso fenomeni di microspaccio e detenzione personale..

