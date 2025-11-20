Città di Castello, teatro e cultura per il benessere

Festival, mostre e incontri dal 20 al 23 novembre

A Città di Castello prende forma un intenso calendario di appuntamenti culturali tra il 20 e il 23 novembre, con iniziative che spaziano dal teatro alla poesia, dalle conferenze storiche alle mostre d’arte. Fulcro del programma è il progetto “BenEssere Teatro Festival”, che propone il teatro come strumento di cura e relazione. L’iniziativa sarà presentata sabato 22 novembre alle 10 presso l’auditorium della scuola comunale di musica “G. Puccini”, durante un Open Day condotto dalla teatroterapeuta Imma Guarasci. Il festival, frutto della collaborazione tra FITA e FIT, si svolgerà da gennaio ad aprile 2026 e punta a favorire il benessere psico-fisico e relazionale di tutte le fasce d’età. L’incontro sarà anche occasione per avviare iscrizioni e raccogliere adesioni future.

Sempre sabato 22 novembre alle 10, la Biblioteca Carducci ospiterà l’evento “Una luce sui diritti”, organizzato dal Comitato UNICEF Umbria, dedicato al rapporto tra nonni e nipoti, con interventi di esperti come Floriana Falcinelli, Nicola Farenza e Fausto Santeusanio. Domenica 23 novembre, dalle 15 alle 19, la biblioteca proporrà la rassegna “Al Cinema in Biblioteca” con la proiezione de I 400 colpi di François Truffaut alle 16:30.

Il Circolo della Poesia aprirà giovedì 20 novembre alle 18:30 con la presentazione del libro di Elio Mariucci, “Finestrella a ponente”, accompagnata da letture e musiche. Sabato 22 novembre alle 16:30, l’Auditorium San Giovanni Decollato ospiterà la presentazione degli atti del convegno “Con la nostra gente, preti e popoli in Alta Valle del Tevere tra guerra e Resistenza”.

Parallelamente, la Pinacoteca propone un ricco programma di mostre: la personale di Paolo Canevari “God Year”, l’omaggio a Leonardo Cremonini con “L’enigma della quiete”, l’esposizione “Attrazione Frattale” di Fernando Garbellotto, e l’installazione “Riverberi” di Valdi Spagnulo. Dal 21 al 23 novembre, la sala Manica Lunga ospiterà la mostra storica “La resistenza algerina: dall’occupazione all’indipendenza”, con conferenza al Nuovo Cinema Castello sabato 22 alle 10. Orari di visita: 10-13 e 15-18.

Il Museo Diocesano presenta i codici musicali dell’Archivio Capitolare, con opere di Pierluigi da Palestrina e Antonio Maria Abbatini, mentre il Palazzo del Podestà chiuderà il 21 novembre la mostra di pittura di Ornella Baldicchi e Franco Dinarelli, visitabile dalle 16:30 alle 20.