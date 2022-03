Successo di pubblico per il ritorno di Retrò con la nuova formula: oltre 100 espositori e negozi aperti ieri nel centro storico di Città di Castello. Assessore Guerri: “vincente l’idea di tornare nelle piazze e nelle vie del cuore della città e di coinvolgere i commercianti: lavoriamo per crescere ancora, novità già dall’edizione di aprile”

Gli oltre 100 espositori specializzati provenienti da tutto il centro Italia hanno accolto i visitatori con un’enorme varietà di articoli: oggetti d’antiquariato, dipinti, sculture, rarità da collezione, casalinghi, complementi d’arredo, abbigliamento vintage, accessori, strumenti musicali e dischi in vinile, attrezzature fotografiche e video, giocattoli. Sotto la sorveglianza della Polizia Municipale, che ha garantito la sicurezza in collaborazione con le forze dell’ordine e ha monitorato il rispetto della normativa anti Covid-19, sono stati tanti coloro che hanno fatto acquisti, approfittando anche dell’offerta dei negozi aperti. “La prima edizione 2022 di Retrò è stata un grande successo: i tanti tifernati e visitatori provenienti dalle regioni vicine che hanno affollato il centro storico di Città di Castello nella giornata di ieri testimoniano che è stata vincente l’idea di tornare nelle piazze e nelle vie racchiuse dalle mura urbiche e che è azzeccato l’abbinamento con l’apertura dei negozi, grazie alla collaborazione dei commercianti del centro storico e del Consorzio Pro Centro, che non possiamo che ringraziare”. E’ il commento dell’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri al ritorno del mercato dell’oggettistica, dell’antiquariato e dell’artigianato promosso dal Comune di Città di Castello. Appassionati e curiosi hanno popolato il centro storico fin dalle prime ore della mattinata, percorrendo il nuovo itinerario della manifestazione, che ha compreso piazza Matteotti, largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti con il loggiato Celso Ragnoni, corso Cavour e si è esteso fino a piazza Gabriotti, nella cornice dei monumenti simbolo della città.hanno accolto i visitatori con un’enorme varietà di articoli: oggetti d’antiquariato, dipinti, sculture, rarità da collezione, casalinghi, complementi d’arredo, abbigliamento vintage, accessori, strumenti musicali e dischi in vinile, attrezzature fotografiche e video, giocattoli. Sotto la sorveglianza della Polizia Municipale, che ha garantito la sicurezza in collaborazione con le forze dell’ordine e ha monitorato il rispetto della normativa anti Covid-19, sono stati tanti coloro che hanno fatto acquisti, approfittando anche dell’offerta dei negozi aperti.

Nel ringraziare gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dall’assessore Rodolfo Braccalenti e dal comandante Joselito Orlando, e il personale del settore Commercio, coordinato dal dirigente Lucio Baldacci, “che hanno assicurato al meglio non solo il corretto svolgimento della manifestazione, ma anche la sua organizzazione”, l’assessore anticipa che “già dall’edizione di aprile ci saranno novità”. “Con la sua nuova formula – puntualizza Guerri – Retrò punta infatti ad accrescere il numero degli espositori e ad estendersi ulteriormente nel centro storico, ampliando il percorso espositivo agli altri luoghi di pregio architettonico e artistico della città e coinvolgendo ancora più operatori commerciali”. “Attraverso gli eventi e la promozione turistica continuiamo a lavorare per la nostra città, per il suo tessuto economico e culturale”, conclude Guerri.