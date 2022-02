Retrò riparte a marzo con una nuova formula, l’annuncio dell’assessore Letizia Guerri

“A marzo torna Retrò, con una formula nuova che prevede l’allestimento della manifestazione all’interno delle mura urbiche, a partire dalle piazze principali del centro storico che l’hanno tradizionalmente ospitata, e la sinergia con le attività commerciali, che saranno aperte ogni terza domenica del mese in occasione dell’evento”.

Ad annunciarlo è l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, ringraziando per la collaborazione il consorzio Pro Centro e tutti i commercianti del centro storico, insieme alla sottolineatura che l’iniziativa verrà organizzata nel rispetto della normativa vigente per il contenimento dell’emergenza da Covid-19.

“I numeri che ha registrato Retrò, anche nelle ultime edizioni, ci dicono chiaramente quanto questo appuntamento sia atteso e partecipato dai tifernati e dagli appassionati provenienti da altri territori”, osserva Guerri, spiegando come “la nuova formula con cui ripartiamo nel 2022 sia pensata per continuare a veder crescere la manifestazione all’interno del centro storico, accogliendo i visitatori con le serrande nei negozi che rimarranno alzate ogni terza domenica del mese”.

“Già da marzo riprenderemo con gli oltre 100 espositori provenienti da tutto il centro Italia che hanno fatto di Retrò un punto di riferimento consolidato per chi ama l’oggettistica, l’antiquariato e l’artigianato – anticipa Guerri – con l’intenzione di mettere a disposizione un’offerta completa, che faccia di ogni edizione mensile una giornata da vivere nel nostro centro storico, tra la bellezza dei suoi luoghi e la ricchezza del suo patrimonio culturale, le curiosità e le rarità del mercato dedicato a collezionisti e hobbisti, la varietà della proposta dei nostri commercianti”.

L’assessore rimarca la volontà di “continuare a lavorare per far crescere le nostre manifestazioni in sinergia con con gli esercenti del centro storico, in un percorso di promozione e valorizzazione della città iniziato per le festività natalizie, che è importante sotto il profilo culturale, economico e quindi turistico”.