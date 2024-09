Città di Castello: struttura tecnica della pallavolo femminile

Il Città di Castello pallavolo – settore femminile, nel dare continuità all’ottimo lavoro portato avanti nella passata stagione e per dare la possibilità alle tante atlete del movimento pallavolistico biancorosso di poter praticare sport, divertirsi, socializzare e fare gruppo/squadra ha predisposto un “coaches plan” validi, preparati, federalmente abilitati e con una motivazione tale da rendere gli allenamenti altamente positivi, interessanti e qualificanti.

La società avrà ai nastri di partenza ben 11 squadre che disputeranno i campionati FIPAV Umbria più tre sezioni di minivolley suddivise in categorie S3 – White, Green & Red che parteciperanno ai Tornei del Circuito pallavolistico -S3 – Valtiberino.

Partendo dalla struttura che segue le più giovani atlete, quale responsabile tecnico è stato nominato Barrese Augusto che riveste anche la figura di istruttore.

Le assistenti istruttori sono state inserite Pauselli Agnese, smart coach Fipav e Tarducci Linda, allievo allenatore Fipav.

«Proponiamo un programma “partendo dal “giocare” la parte ludica dell’attività – dice Barrese -, per arrivare poi al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge l’approccio al nostro sport, senza, per questo, tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra; con il progetto Volley S3, si intende accomunare l’attenzione alla crescita motoria, e non solo, delle nostre ragazze – il divertimento, il gioco e la SCHIACCIATA sono il cuore pulsante del progetto tecnico».

Passando ai gruppi under, in under 12 è stato chiamato Martini Alessio, allenatore Fipav con esperienza particolare nei settori giovanili; in under 13 c’è un allenatore ormai storico per i colori biancorossi quale Quarta Pierpaolo con assistente Pauselli Agnese; nel gruppo under 14 una new-entry come primo allenatore è stato nominato Giogli Marzio che si avvale della collaborazione delle assistenti Leonardi Barbara e Bruschi Celeste.

In under 16 bisogna fare un distinguo in quanto i team sono ben tre, il rosso allenato da Quarta Pierpaolo, il bianco allenato da Barrese Augusto ed il verde allenato da Martini Alessio. La società ha anche un bel gruppo under 18 di grande ed interessante prospettiva futura che è guidato dalla novità, in casa tifernate, dal tecnico Rossi Giampaolo con l’esperto Menghi Michele.

Finiti i campionati giovanili il Città di Castello pallavolo femminile sarà ai nastri di partenza anche con due team di seconda divisione che sono la prosecuzione del percorso di crescita tecnico-sportiva delle atlete under 16; il gruppo rosso è allenato dal tecnico Quarta Pierpaolo con Pauselli Agnese mentre il bianco sarà seguito dal tecnico Giogli Marzio con Leonardi Barbara.

Arrivando ora ai due campionati di serie che la società ha allestito, il team di serie D regionale svilupperà il proprio lavoro sotto la guida degli allenatori Rossi & Menghi, mentre la novità della stagione, la serie C regionale avrà le guide tecniche di Barrese & Martini; di questi due team parleremo approfonditamente più avanti con la presentazione della prima giornata di campionato.

Cercando di migliorare sempre la qualità della società e della struttura sinergica che completa l’organizzazione, il Città di Castello pallavolo femminile del presidente Caselli e del dirigente Mancini ha confermato come osteopata e posturologo il professionista Bonatti Alessio con medico sociale De Santi Nicola; il coaching sarà Cecci Andrea, fotografo Benegiamo Diego, videomaker Petruzzi Gregorio, social media manager Volpi Margherita, collaboratore ufficio stampa Puletti Giacomo, addetto ospitalità arbitri Orazi Pierluigi, ufficio segreteria De Santi Costanza e segnapunti ufficiale Mariangeli Stefano.

La società comunica inoltre che dai primi giorni di settembre, sono iniziati i corsi di minivolley S3 del “Città di Castello – pallavolo biancorossa”, maggiori informazioni o iscrizioni può fin da ora telefonare al numero di cellulare 339 6388859.