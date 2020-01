Città di Castello, presto l’inaugurazione di piazza dell’archeologia

Il 2019 dei Lavori Pubblici a Città di Castello è stato scandito dall’inaugurazione della Biblioteca Carducci a Palazzo Vitelli a San Giacomo, “un fatto di matrice culturale” ribadisce l’assessore tifernate Luca Secondi, tracciando un bilancio dell’anno, “ha significato però anche un grande lavoro di progetto dal punto di vista edilizio e logistico, convertire una dimora nobile del Cinquecento a centro di servizi e fruizione digitali. Abitare e non dismettere o musealizzare il patrimonio di pregio è un modo per mantenerlo, per dare continuità alla vita pubblica e aumentarne l’accessibilità” .

“Nella stessa ottica, mi sembra importante citare le porte automatiche e l’ascensore di Palazzo Bufalini, che, al termine dell’adeguamento Antincendio in corso, potrà tornare ad essere uno dei luoghi preferiti per le attività cittadine. Contemporaneamente sono stati completati i lavori a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio per il Centro di documentazione delle arti contemporanee, mentre è in fase di progettazione esecutiva l’ultimo tratto non ancora restaurato delle mura urbiche, finanziato per un milione di euro a cui si aggiungerà un altro milione e mezzo della Soprintendenza. É alle battute finali il consolidamento del tetto della Pinacoteca e inizierà a breve l’efficentamento energetico del palazzo comunale”.

Imponente anche nel 2019 la progettazione sull’edilizia scolastica che ha interessato la primaria di Cerbara, e di La Tina e che nel 2020 toccherà l’asilo di La Tina, Montedoro, San Secondo e di San Martin d’Upò, la primaria di Riosecco, Trestina, Morra, Promano, Userna, San Filippo, Cerbara, la scuola media Alighieri Pascoli e la Gregorio da Tiferno di Trestina. Ristrutturazione degli impianti anche al nido Coccinella, mentre per il polo La Tina-Pieve delle Rose sarà riqualificato nel complesso.

Previsti interventi anche nelle strutture pubbliche dei quartieri e delle frazioni: a Trestina su CVA e Palazzetto, il primo in fase ormai di rendicontazione. A Lerchi 40mila euro sono state impiegate per l’area verde e alla Casella 250mila euro hanno ridisegnato tutta la parte dedicata a impianti sportivi e strutture. I CVA di Badiali e Titta sono in cima alla lista dei nuovi cantieri. Per la sede della Pro-loco di Europa 92 si attende l’ufficialità del finanziamento. A San Maiano e Promano è stata potenziata la rete dell’illuminazione pubblica. Un altro capitolo importante è l’edilizia cimiteriale, incrementata da nuovi loculi a San Leo Bastia, promano e Lerchi. La previsione parla di nuovi localu anche a San Lucia, Badia Petroia, Lugnano e San Secondo e nel cimitero urbano entro il 2020.

“La viabilità è stato un punto di riflessione e progettazione costante in questa legislatura al fine dei riqualificare un impianto viario purtroppo critico in tante situazioni: l’accordo quadro che impiegherà oltre 2milioni e 200mila euro di risorse di cui quasi 350mila da fondi del comune nel miglioramento della rete stradale cittadina fin dalla prossima primavera andando ad integrare gli interventi per 500mila euro già compiuti” dice Secondi, aggiungendo “al Piano di Sviluppo rurale dell’Umbria invece abbiamo richiesto le risorse per la strada di Seano di san Leo Bastia, di Colle Schiano e del Poggio, di Bisacchi e Pelio”.

Secondi cita anche gli interventi eseguiti dalle squadre comunali ed in particolare la manutenzione della segnaletica orizzontale e delle barriere stradali, la sistemazione di piccoli movimenti franosi, la manutenzione dei manti con bitume a freddo o di cava per le strade bianche, il taglio dell’erba lungo le banchine stradali.

“Una prospettiva generale e molto ambiziosa è il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, su cui il Comune è impegnato congiuntamente ma che nell’adeguamento del patrimonio pubblico concentrerà una parte sostanziosa delle progettazioni. Dal punto di vista delle nuove realizzazioni invece, stiamo aspettando che terminino, dopo tante traversie, i lavori di Piazza dell’Archeologia per mettere al suo punto un altro tassello di quel quadrante dal notevole profilo storico ed artistico”.