Città di Castello, piscina comunale: dal 9 settembre iscrizioni ai corsi

Al termine di una stagione estiva che ha registrato un aumento di utenti del 12 per cento rispetto all’anno scorso, 850 giovani iscritti ai Centri Estivi Sportivi con certificazione Educamp del Coni gestiti da Polisport e Cooperativa La Rondine (con posti esauriti in tutte le settimane programmate) e il pieno di adesioni ai corsi di acquafitness, la piscina comunale di via Engels si prepara a riaprire i battenti per l’avvio dei corsi invernali.

Da giovedì 9 settembre saranno aperte le iscrizioni al primo quadrimestre di lezioni della scuola di nuoto federale di Polisport, che si svolgeranno, a tariffe invariate, dal 27 settembre 2021 al 30 gennaio 2022. Fino a sabato 18 settembre le adesioni saranno riservate esclusivamente a quanti vorranno confermare l’iscrizione al corso di nuoto invernale 2020-2021, che è stato interrotto a causa dell’emergenza Covid-19.

Da lunedì 20 settembre le adesioni saranno aperte a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili, che saranno contingentati per rispettare le prescrizioni finalizzate al contenimento della pandemia. Il Green Pass Covid-19 sarà obbligatorio per l’accesso all’impianto degli utenti dai 12 anni di età.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al front-office di Polisport alle piscine comunali di via Engels o telefonare al numero 075.8550785. G

li addetti della società che gestisce l’impianto saranno a disposizione degli interessati dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, e il sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30.