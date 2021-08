Il sindaco Luciano Bacchetta su piastra logistica di Città di Castello

“Un’ottima notizia che consente all’amministrazione comunale di raggiungere un altro importante obiettivo di legislatura”.

E’ il commento del sindaco Luciano Bacchetta alla notizia dell’individuazione da parte della Regione dell’operatore economico aggiudicatario della gestione della piastra logistica di Città di Castello a conclusione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento della struttura.

“Vengono così spazzate via, per l’ennesima volta, tutte le strumentalizzazioni e le falsità pronunciate ad arte da chi non vuole costruire, ma distruggere”, aggiunge il primo cittadino, che afferma: “l’opportunità di usufruire della piastra logistica rappresenterà un ulteriore volano per l’irrobustimento dell’economia altotiberina”.

“La fase post-Covid impone a tutti, a cominciare dalle istituzioni pubbliche, di raccogliere una sfida importante per rilanciare l’economia”, sottolinea Bacchetta, nel far presente come sia “fondamentale che ora si sviluppi, come da programma ampiamente annunciato anche a livello governativo, una politica infrastrutturale che parta dalla realizzazione del tratto umbro della E78, prevista entro la fine dell’anno”.