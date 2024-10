Città di Castello partecipa a “Un albero per la salute”

Città di Castello – In Città di Castello, presso l’ospedale cittadino, è stato celebrato il progetto “Un albero per la salute” il 29 ottobre 2024, evento che ha visto la piantumazione di giovani alberi in uno dei 32 ospedali italiani coinvolti nell’iniziativa. Promosso dalla Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e i Reparti Carabinieri per la Biodiversità, il progetto mira a sensibilizzare sulla salute ambientale e a promuovere la sostenibilità. Il messaggio della giornata, che unisce salute e natura, si è diffuso contemporaneamente in altre strutture, tra cui l’ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, centro principale dell’iniziativa.

All’evento di Città di Castello erano presenti Silvio Pasqui, direttore del presidio ospedaliero Alto Tevere, Ettore Marini, dirigente medico di Medicina Interna e coordinatore della Commissione Giovani Fadoi Umbria, e il Tenente Colonnello Marco Fratoni, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi. Marini ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come esempio di collaborazione tra settore sanitario, enti istituzionali e sociali per il miglioramento ambientale. Fratoni ha commentato l’importanza di integrare salute e tutela dell’ambiente in un progetto di sostenibilità comune, mentre Pasqui ha evidenziato la valenza simbolica dell’iniziativa, ringraziando la Fadoi e i Carabinieri per il supporto.

Il progetto “Un albero per la salute”, parte del più ampio programma “Un albero per il futuro”, rispecchia un approccio globale e integrato alla salute, noto come One Health, che collega salute umana, animale e ambientale. Il fine è promuovere la consapevolezza sull’importanza di un ecosistema sano, considerando il contributo che ogni settore può offrire alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro il cambiamento climatico.

Questa iniziativa vede la distribuzione di alberi donati a strutture ospedaliere in tutta Italia, un gesto simbolico ma significativo per promuovere la biodiversità. Il contributo dei 28 Reparti del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità è stato centrale nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento. L’intento è quello di incoraggiare un cambiamento culturale negli ospedali, che sono responsabili di circa il 5% delle emissioni globali di CO2, verso una gestione ambientale più consapevole.

Il progetto, con un ciclo di eventi che proseguirà fino al 2025, ha preso il via il 4 ottobre 2023 con una prima giornata di piantumazione in 30 ospedali italiani.